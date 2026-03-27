Cubanos en México comparten la realidad de su país

CIUDAD DE

, marzo 27 (EL UNIVERSAL).- La situación en

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se ha vuelto crítica tras una drástica disminución en sus reservas de petróleo. Este declive comenzó cuandoderrocó al líder venezolano, una acción que interrumpió losvitales de crudo que sostenían la energía de la isla.La presión aumentó posteriormente, cuando el presidenteamenazó con imponer aranceles a cualquier país que intentara vender o suministrar petróleo a este país.Ante este aislamiento, la isla ha intentado subsistir dependiendo de su propioy una producción mínima de petróleo para el funcionamiento de sus. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes para satisfacer la demanda nacional.Este enfrentamiento por el combustible ocurre en un momento en que la administración de Trump ha presionado por un cambio drástico en el gobierno liderado porComo consecuencia, el país enfrentaconstantes que han paralizado la vida cotidiana, sumándose a una severa escasez de alimentos,La respuesta dey la voz del exilioFrente a este escenario, países comose han unido para apoyar a la isla. El viernes pasado, la presidentainformó que, en colaboración con el Gobierno Federal y la solidaridad de los mexicanos, se envió un barco conEsta iniciativa ha sido bien recibida por varios cubanos, entre ellos, quien llegó ahace dos años junto a su esposa en busca de mejores oportunidades.En entrevista con EL UNIVERSAL, agradeció el gesto de la mandataria; sin embargo, compartió una realidad preocupante que le transmiten sus familiares: ladirectamente al pueblo, sino que es utilizada por elpara generar ingresos. Al respecto, señaló:"Al final, lo que está haciendo eles usar esa ayuda para venderla, en lugar de beneficiar a la población. Lo mismo pasaba con el combustible cuando se lo mandaban: en vez de dárselo al pueblo, lo vendían a otros países. Eso es lo que no está bien de esta."Aunado a esto, recalcó que, aunque ve con buenos ojos el apoyo de—incluyendo la invitación del expresidente López Obrador a realizar—, es fundamental que exista una comunicación entre mandatarios para garantizar el destino de los recursos."Está bien que quieran ayudar a, no lo veo mal, pero debería haber comunicación entre los presidentes. Que le digan: ´Oye, si yo te lo estoy regalando, entrégaselo al pueblo´. Porque mientras el gobierno de, controlado por, hermano de Fidel Castro, vive cómodamente, con comida,y lujos —incluso un avión privado—, el pueblo se está muriendo de hambre".Ely la parálisis en los hogaresAdemás sostuvo que, si bien eldeha limitado el acceso a recursos vitales, la responsabilidad recae principalmente en lade, a quien acusa de bloquear los mismos recursos que otros países intentan hacer llegar a los ciudadanos."Ellos dicen que es por el, pero eselo tienen ellos mismos. Ahora más o menos sí se presiona un poco con ese tema, para ver si esalogra salir, pero siempre han dicho lo mismo: quenos tiene bloqueados y por eso no hay medicamentos ni comida. "A pesar de los informes sobre el restablecimiento gradual de labajo la presión internacional, José relató que su madre, residente en la, vive una realidad opuesta."A veces pasan 16 o hasta 18 horas sin. Al no haber luz, no pueden cocinar, porque la mayoría de los cubanos usan. La poca comida que tienen las personas se echa a perder al no poder refrigerarla. Muchas familias han tenido que recurrir a la leña, lo que también es un problema, porque un saco de carbón es muy caro en."y el control del EstadoSin embargo, la preocupación del cubano no sólo se limita a los; sino lay la escasez de alimentos que asfixian a la población, quien desde haces años es controlada por la ""."Tienen una libreta llamada ´´, que se entrega a todas las casas. En esa libreta se registra todo. Por ejemplo, si en una casa viven cinco personas, les dan cinco panes al día, uno por persona. El arroz también está racionado: solo les dan alrededor de tres libras [...] Es así como funciona: todo lo tienen controlado."Asimismo, recalcó que, laque se vive en, también se refleja en precios que superan el salario mínimo y en lade los suministros."Además de que es caro, los productos los almacenan por mucho tiempo, como el arroz que llega un momento en que hasta le salen gorgojos, se llena de bichos. Pero como no hay más, ese mismo es el que el gobierno le da a la población. Y aunque las personas vean que tiene animales, solo lo limpian y se lo comen, porque si no, se mueren de hambre."Aunque emigró con el objetivo de apoyar económicamente a su familia, señaló que se ha topado con las severas limitaciones del sistema financiero en la isla."Las personas no pueden sacar todo el dinero que les mandan de una sola vez. Tienen que hacerlo poco a poco, ya que ni siquiera hay suficiente dinero en los bancos."Despertar social y censura digitalEsta acumulación de carencias ha provocado que muchos pierdan el miedo y salgan a las calles para exigir dignidad, enfrentándose incluso a la"Estasno se habían visto antes con esta intensidad. La gente ha llegado a un punto en el que incluso se está enfrentando a los propios policías, quienes ya no saben cómo controlar la situación."A diferencia de años anteriores, cuando la falta delimitaba las críticas a focos aislados en la capital,destacó que la actual ola dedesafía un sistema que castiga la disidencia con la cárcel. Por ello, observa con desconcierto cómo la gente logra organizarse, pese a que la infraestructura digital está diseñada para el silenciamiento."Ensolo hay una compañía que es, la cual pertenece al gobierno [...] Ellos controlan todo. La gente solo ve lo que el gobierno permite. Cuando hay, cortan el internet para que no se difunda la información."El camino al exilio y la nueva vida enEste clima de asfixia social y política ha orillado a miles de cubanos a emprender un éxodo incierto en busca de las oportunidades que su tierra les niega; travesía queconoció de cerca, pues mencionó que hace dos años, junto a su esposa, decidió dejarlo todo atrás con la meta inicial de alcanzar"Quien sí tiene dinero puede salir hacia Nicaragua. El viaje cuesta 5 mil dólares [...] Una vez que llegas a Nicaragua, tienes que pagarle a un, que te cobra 8 mil dólares por persona para llevarte a. Yo tuve que vender mi casa y mi carro para poder juntar todo ese dinero".Aunque el destino final no fue el planeado, el establecimiento de su hogar enle ha devuelto una paz que describe como "estar en la gloria", pues con el fruto de su, ha logrado reconstruir su patrimonio."Ya me hice de mi carro, le compré una moto a mi esposa y he comprado cosas para mi casita, que enera imposible. Cuando llegué arecuerdo que me asusté al entrar a un Bodega Aurrerá y ver que podía agarrar todo, porque nunca había visto algo así. Me quedé impresionado."A pesar de la plenitud que ha encontrado en el país, admitió que aún le desconciertan algunos contrastes entre ambos países. Uno de ellos es el sistema de salud, pues dijo que mientras enel servicio tiene un costo inmediato, enes totalmente gratuito."En, desde que entras a una consulta, ya te están cobrando... En cambio, en, si vas al dentista o a una operación, no tienes que pagar nada".Sin embargo, recalcó que estos beneficios no compensan la falta deque dejó atrás. Por ello, expresó su deseo de que todos sus compatriotas puedan experimentar la libertad de la que él goza ahora. Manifiesta su esperanza de que las declaraciones desobre una intervención en la isla se concreten, dando un giro político que ponga fin al ciclo actual."Yo quisiera que eso sucediera, para ver si realmente se logra cambiar la situación en[...] Que sea como Puerto Rico con, donde la diferencia es grande. Que nos quiten esa carga que tenemos encima. Deseo que esase vaya, que los Castro abandonen el país. Mientras esas personas sigan ahí, no va a cambiar nada", finalizó.