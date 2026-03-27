Trump extiende ultimátum a Irán

Dubái, EAU.- Irán y Estados Unidos parecían estar en un punto muerto el jueves al soportar sus respectivas posturas en lo relacionado a las conversaciones de alto el fuego, aumentando la posibilidad de una nueva escalada en la guerra en Oriente Medio mientras millas de soldados estadounidenses más se dirigieron a la región.

En tanto, el presidente estadounidense Donald Trump extendió hasta el 6 de abril su plazo para que Irán reabra el estrecho de Ormuz. Teherán, por su parte, fortaleció su control sobre la crucial vía fluvial al tiempo que Israel enviaba más tropas hacia el sur del Líbano para combatir al grupo político-militar Hezbollah, que cuenta con el respaldo de Irán.

En Israel, las sirenas advirtieron la llegada de andanadas de misiles iraníes, mientras las naciones del golfo trabajaban para interceptar proyectiles. Se reportaron intensos bombardeos en la capital y otras ciudades de Irán.

Aunque la campaña de Estados Unidos e Israel ha golpeado duramente al ejército y al gobierno de Irán, abatiendo a líderes de alto rango y atacando decenas de objetivos, Teherán continúa disparando misiles y no hay señales de un levantamiento en contra del gobierno.

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Trump ha prometido atacar centrales eléctricas iraníes si la República Islámica no reabre por completo el estrecho antes de la fecha límite.

Israel afirmó que abatió al jefe de la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní, Alireza Tangsiri, y al jefe de inteligencia naval del país, Behnam Rezaei. Según el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, Tangsiri era responsable de los bombardeos que han impedido que la navegación por el estrecho de Ormuz. Irán no reconoció de inmediato las muertes.

Israel también dijo que, a primera hora del jueves llevó a cabo una oleada de ataques contra infraestructura iraní. También se reportaron intensos bombardeos en los alrededores de Isfahán, una ciudad que alberga una importante base aérea iraní.

Más de 1,900 personas han muerto en Irán desde el inicio de la guerra, dijo el viceministro de Salud Ali Jafarian, en declaraciones a Al Jazeera.

Dieciocho personas han fallecido en Israel, lo mismo que tres soldados israelíes en el Líbano. Al menos 13 efectivos del ejército de Estados Unidos han sido abatidos.