Daniel Noboa recibe en Quito al príncipe heredero de Abu Dabi

QUITO (AP) — Pese a las tensiones en Oriente Medio, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa recibió el domingo en Quito al príncipe heredero de Abu Dabi, Jaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en una visita para fortalecer los lazos bilaterales con Emiratos Árabes Unidos, informó la cancillería.

Visita del príncipe heredero en contexto de tensión regional

El príncipe heredero emiratí arribó un poco después del mediodía y en medio de un gran despliegue de seguridad.

La visita del hijo del presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohammad bin Zayed Al Nahyan, que había sido anunciada dos semanas atrás, ocurre un día después de que Estados Unidos e Israel bombardearon sitios clave en Irán, ante lo cual el gobierno iraní atacó bases militares estadounidenses, incluida una en Abu Dabi, la capital emiratí.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Acuerdos bilaterales entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos

Tras una reunión bilateral con Noboa en la casa presidencial, se concretaron "importantes acuerdos en materia de comercio, inversión, seguridad y lucha contra la corrupción", informó la cancillería ecuatoriana en la red social X. La sesión prevista con la prensa fue cancelada.

No se informó de momento sobre el contenido de los acuerdos.

El sábado el gobierno ecuatoriano se solidarizó con Emiratos Árabes Unidos y condenó lo que calificó de "injustificables ataques" iraníes a su territorio. En un comunicado, la cancillería le agradeció al príncipe heredero el no haber suspendido su visita, aunque ésta se redujo a menos de tres horas.

Hace algunas semanas, Noboa viajó a ese país de Oriente Medio, donde a finales del año pasado también estuvo presente en la inauguración de la embajada ecuatoriana.