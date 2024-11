De bombardear cárteles y aranceles, las amenazas de Trump a México

El candidato presidencial republicano, Donald Trump, tiene un blanco favorito para lanzar sus amenazas y mostrarse como un tipo "duro": México. De bombardear a los cárteles a la deportación masiva de migrantes y la imposición de aranceles, tratándose de advertencias, el expresidente no tiene freno.

Este lunes, dijo que, de ganar la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de este martes, hablará con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para advertirle que "si no detienen esta embestida de criminales y drogas que entran en nuestro país, voy a imponer inmediatamente un arancel del 25% a todo lo que envíen a Estados Unidos".

Trump se ufanó, como ha hecho otras veces, de lo que logró durante su presidencia (2017-2021), cuando aseguró que México "pagaría" por el muro fronterizo para frenar la llegada de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos.

"Hicimos algo muy duro a México cuando estábamos construyendo el muro (...) Les dijimos nos tienen que dar 28 mil soldados para protegernos mientras hacemos el muro", es una anécdota que Trump cuenta en casi todos sus mítines.

Hoy agregó: "México nos ha pagado tanto"...

En el tema de los cárteles, Trump acusó que el gobierno de México está "petrificado" por ellos, y aseguró que, de ganar, tendrá mano dura. "¿Sigue en pie la idea de bombardear a los cárteles?", le preguntaron en una entrevista, a lo que respondió: "Absolutamente, México tendrá que alinearse bastante rápido".

"Recuperaremos nuestro territorio, restauraremos las fronteras soberanas de los Estados Unidos de América y sacaremos rápidamente del negocio a los cárteles. Se van a ir", aseguró.

Además, J.D. Vance, compañero de fórmula de Trump, agregó: "Miles de personas están perdiendo su vida porque no tomamos acción seria contra los cárteles". Advirtió que, si no controla la situación, México se convertirá en un narcoestado.

Sobre migración, Trump ha prometido instaurar un programa de deportación masiva. "Empecemos con un millón de personas. Ahí fue donde Kamala Harris falló y a partir de ello podemos nosotros comenzar a trabajar", ha explicado Vance.

Trump afirma que logrará que México frene el flujo de migrantes repitiendo la amenaza de aranceles. "Les dije que si no aceptaban impondría aranceles entre el 50% y 100% a sus autos y a todo los que nos venden y de repente dijeron que les encantaría recibir a esa gente en México", dijo, sobre el programa Quédate en México.

Trump también ha lanzado amenazas relacionadas con el T-MEC, el tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México que quiere renegociar. "Notificaré formalmente a México y Canadá mi intención de invocar la cláusula de renegociación a los seis años del acuerdo", dijo, señalando que el tratado debe abordar la amenaza de la presencia de China en el mercado automotriz norteamericano.