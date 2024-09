Decisión Judicial sobre Proyecto Minero de Carbón en Reino Unido

LONDRES (AP) — Un juez rechazó el viernes los planes para la primera nueva mina de carbón en Reino Unido en tres décadas, una victoria para los grupos ambientales que impugnaron la afirmación del proyecto, según la cual, éste no tendrá ningún impacto en las emisiones globales.

La decisión del juez del Tribunal Superior, David Holgate, se produce tras un fallo emitido en julio por la Corte Suprema del Reino Unido que indica que los planificadores que revisen permisos para la perforación de pozos petroleros deben considerar las emisiones de gases de efecto invernadero derivados de la quema del petróleo extraído.

"La suposición de que la mina propuesta no producirá un incremento neto de las emisiones de gases de efecto invernadero, o que será una mina de cero neto, es legalmente imperfecta", dijo Holgate.

El grupo local Friends of the Earth and South Lakes Action on Climate Change, impugnó la aprobación por parte del gobierno del plan del desarrollo minero en una ciudad costera del área de Cumbria, en el noroeste de Inglaterra.

El desarrollador, West Cumbria Mining, defendió la propuesta en el tribunal después que el gobierno laborista, elegido en julio, retiró su apoyo al proyecto aprobado por sus predecesores conservadores.

"Es una noticia fantástica y una gran victoria para nuestro ambiente y para cualquiera que haya luchado contra esta mina de carbón, que afecta el medio ambiente y es completamente innecesaria", dijo el abogado Niall Toru, de Friends of the Earth. "Los argumentos contra ella son abrumadores: tendría un enorme impacto climático, el carbón que produciría no es necesario, y perjudica la reputación internacional de Reino Unido con respecto al clima".

El fallo envía la decisión de vuelta al gobierno para que sea reconsiderada.

La minera, que promovió el proyecto como de cero neto, dijo que analizará el fallo, pero declinó comentar.