Defiende NYT su reportaje de la "cocina de fentanilo" en México

En medio del intercambio de posturas, y luego de que el gobierno de México refutó el reportaje de The New York Times sobre "cocinas de fentanilo", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se exhibió la información porque "los medios tienen la obligación de informar verazmente".

En su conferencia mañanera de este viernes 3 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó que si no tuvieran ese "espacio informativo y de debate, pues difícilmente podríamos decir las informaciones falsas, que hay tanto en las redes como en los medios tradicionales, comerciales".

"Esto del New York Times que todavía está ahí a debate en las redes, nosotros lo planteamos porque los medios tienen la obligación de informar verazmente", expresó.

En el Salón Tesorería, la Presidenta destacó las secciones Infodemia y Detector de Mentiras que se presentan en la mañanera.

The New York Times reacciona vs Gobierno de México

El diario estadounidense The New York Times reaccionó este jueves a los comentarios del Gobierno de México sobre el reportaje publicado sobre la producción de fentanilo en un supuesto laboratorio ubicado en Culiacán.

A través de redes sociales, el medio reiteró su respaldo a los informes presentados sobre la producción y realización de pruebas con fentanilo en México, en el que las periodistas, dijo, realizaron "con gran riesgo personal".

"El papel del periodismo independiente es documentar el mundo tal como es, sacando la verdad a la luz en beneficio del público en todas partes", expresó en su publicación.