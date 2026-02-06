Demandan al Ejército por tiroteo masivo en Maine

PORTLAND, Maine, EE.UU. (AP) — El gobierno de Estados Unidos quiere que un juez desestime una demanda presentada por sobrevivientes y familiares de las víctimas del tiroteo masivo más mortífero de Maine, quienes afirman que el Ejército les falló al no intervenir antes de los asesinatos.

Las familias alegan que el gobierno fue negligente al no actuar ante indicios de que el tirador, un reservista del Ejército, tenía problemas psicológicos.

Dieciocho personas murieron cuando el reservista de 40 años abrió fuego en una bolera y bar en Lewiston en octubre de 2023. Una comisión independiente nombrada por el gobernador de Maine concluyó posteriormente que hubo numerosas oportunidades para la intervención tanto de funcionarios del Ejército como de las fuerzas del orden civiles.

En un documento presentado el jueves en el tribunal federal de Maine, el gobierno instó a un juez a desestimar la demanda, argumentando que el tribunal carece de autoridad para escuchar el caso y que los reclamos de las familias no cumplen con el estándar legal para avanzar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La demanda alega que el Ejército fue negligente al no investigar adecuadamente la condición mental del tirador. Pero el gobierno sostiene que el tirador fue "el único responsable" del ataque y que el gobierno no debería ser considerado responsable de sus acciones.

Los abogados de 100 sobrevivientes y familiares de las víctimas anunciaron la presentación de la demanda el año pasado. Luego volvieron a presentar su demanda en septiembre tras un informe del organismo de control del Departamento de Defensa que culpó al Ejército por una alta tasa de fallos en informar amenazas violentas por parte de miembros del servicio.

"Desafortunadamente, la moción del gobierno era predecible y esperada. La moción del gobierno es una extensa negación de cualquier responsabilidad legal por las promesas incumplidas de proteger a la comunidad que se compromete a defender. Esperamos presentar nuestra respuesta", dijeron Travis Brennan y Ben Gideon, abogados de las familias, en un comunicado el viernes.

La demanda culpa al Ejército, al Departamento de Defensa y al Hospital Militar Keller por negligencia, y nombra al gobierno de Estados Unidos como el acusado. La demanda afirma que los acusados no "respondieron a las señales de advertencia y a una amenaza explícita de cometer un tiroteo masivo" por parte del tirador, Robert Card.

Card fue encontrado muerto por suicidio dos días después de los tiroteos.

Los abogados han dicho que el Ejército no actuó a pesar de ser consciente del deterioro de la salud mental de Card. Los problemas psicológicos de Card llevaron a su hospitalización y lo dejaron paranoico, delirante y expresando ideas homicidas, dijeron los demandantes. Incluso elaboró una lista de aquellos a quienes quería matar, dijeron.

Los tiroteos en Lewiston llevaron a nuevas leyes de armas en Maine, un estado con una larga tradición de caza y posesión de armas. Las leyes provocaron acciones legales por parte de defensores de los derechos de armas en el estado y siguen siendo un tema controvertido más de dos años después.