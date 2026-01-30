logo pulso
Demócratas amenazan con cierre de gobierno

Por AP

Enero 30, 2026 03:00 a.m.
A
Demócratas amenazan con cierre de gobierno

Washington.- Los demócratas votaron el jueves a favor de bloquear la legislación que financiaría al Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias mientras seguían negociando con los republicanos y la Casa Blanca sobre nuevas restricciones para el aumento en las operaciones de aplicación de las leyes migratorias del presidente Donald Trump.

La votación de prueba del jueves, con un resultado de 45-55, se produjo mientras los demócratas amenazan con un cierre parcial del gobierno cuando el dinero se agota. Pero Trump dijo justo antes de la votación que "no queremos un cierre" y ambas partes analizaban un posible acuerdo para separar la financiación de Seguridad Nacional del resto de la legislación y mantenerla por un corto tiempo.

En un momento en que las muertes de dos manifestantes a manos de agentes federales en Minneapolis sacudieron al país, los iracundos demócratas del Senado presentaron el miércoles una lista de demandas; entre ellas se incluye que los agentes se quiten las máscaras, se identifiquen y obtengan órdenes de arresto. Si no se cumple, los demócratas dicen que están preparados para bloquear el proyecto de ley de gastos de amplio alcance, negando a los republicanos los votos que necesitan para aprobarlo y provocando un cierre.

