Demócratas quieren que EEUU apoye más a palestinos

La mitad de los demócratas desean que Estados Unidos apoye más a los palestinos, según una encuesta que revela las grietas entre el partido sobre el conflicto en Medio Oriente. El sondeo, de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, revela discrepancias al interior tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano.

Los demócratas más izquierdistas desean que Washington apoye más a los palestinos, mientras que los republicanos de derecha desean un mayor respaldo a Israel.

La encuesta fue realizada unas tres semanas después de la guerra de 11 días entre Israel y el grupo islámico Hamas que gobierna la Franja de Gaza. El conflicto dejó unos 254 palestinos muertos entre los palestinos y 13 en Israel.

Según el estudio, los estadounidenses están divididos en cuanto a la política de su país hacia el Medio Oriente. Además, revela que hay más ciudadanos que desaprueban la política del presidente Joe Biden hacia la región que los que la aprueban.

Entre los demócratas, el 51% dice que Estados Unidos no apoya lo suficiente a los palestinos y la cifra aumenta a 52% entre los demócratas que se autocalifican de centroizquierdistas. Entre los republicanos, el 49% dice que los republicanos no apoyan lo suficiente a Israel y la cifra crece a 61% entre los republicanos que se autocalifican de conservadores.

En general, el 29% de los estadounidenses dice que Washington apoya demasiado a Israel, 30% dice que no lo apoya lo suficiente y el 36% dice que el apoyo es aceptable. En cuanto al apoyo a los palestinos, el 25% dice que es demasiado, el 32% dice que no es lo suficiente y el 37% dice que es aceptable.

El apoyo a Israel ha sido una constante en la política estadounidense desde hace décadas, tanto nacional como internacional. En el conflicto más reciente, Biden se abstuvo de criticar abiertamente a Israel por los bombardeos a la Franja de Gaza realizados luego que los palestinos lanzaron desde allí misiles hacia territorio israelí y esperó hasta el final para presionar a Jerusalén a que cesara su operación.

El conflicto dejó al descubierto brechas entre legisladores demócratas en relación con Medio Oriente y entre estos legisladores y el presidente Biden. Decenas de legisladores demócratas llamaron a Israel y a Hamas a cesar el fuego de inmediato, días antes de que lo hiciera Biden. El senador Bernie Sanders, progresista de Vermont, llamó al gobierno a ser más imparcial en el tema.

Según la encuesta, el 56% de los estadounidenses desaprueban del manejo que Biden le ha dado al conflicto comparado con 40% que aprueba. Si bien el 75% de los republicanos desaprueba el manejo de Biden del conflicto, lo mismo ocurre con 35% de los demócratas.

Un 42% de los demócratas centroizquierdistas desaprueban del manejo de Biden hacia la región, comparado con 31% entre los demócratas moderados o conservadores. Eso se compara con apenas el 9% de los demócratas que en general desaprueban de la gestión de Biden. En total, la aprobación de Biden se sitúa en un 55%.

Desde la tregua, ha surgido un nuevo gobierno en Israel que desea reparar sus relaciones con los demócratas y recuperar el histórico apoyo bipartidista. El gobierno israelí anterior, encabezado por Benjamin Netanyahu, había contrariado abiertamente tanto a Biden como al entonces presidente Barack Obama y se había acercado al gobierno de Donald Trump.

Algunos participantes de la encuesta, tanto demócratas como republicanos, mencionaron la brevedad del reciente conflicto —en comparación, el de 2014 duró 50 días y mató a más de 2.200 palestinos y 73 israelíes— al aprobar la manera en que Biden manejó la situación.