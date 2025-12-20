logo pulso
Derriban puente de casi 100 años en Mississippi

Por AP

Diciembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Derriban puente de casi 100 años en Mississippi

Mississippi.- Un puente de casi 100 años sobre el río Mississippi entre Iowa y Wisconsin fue demolido el viernes, en un proceso que despeja el camino para un reemplazo moderno.

El Puente del Río Mississippi, también conocido como el Puente Black Hawk, se fundió en 1931. Conecta Lansing, Iowa, con Wisconsin. El hito se destacaba por su diseño único en voladizo: un arco central y dos cerchas en forma de torre.

La gente se reunió cerca de la orilla del río cubierta de nieve bajo un cielo soleado y vitoreó cuando se activaron los explosivos. Humo negro y una nube blanca se elevaron cuando el tramo central y una cercha cayeron al agua. Los tramos quedaron medio sumergidos en el río.

El alcalde de Lansing, Michael Verdon, quien observó la demolición a lo lejos desde un muelle de casa flotante, lo calificó como "bastante agridulce, en realidad".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Cada vez que miraba el río, veía ese perfil del puente en el horizonte", declaró el nativo de Lansing. "A nivel personal, es triste ver que ya no está".

El puente, que cerró en octubre, era el único en un radio de aproximadamente 48 kilómetros en cada dirección y transportaba 2.100 vehículos por día. Los conductores pueden usar un servicio de ferry mientras se construye un nuevo cruce. 

