DeSantis critica priorizar a Ucrania en vez de combatir drogas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL). – Ron DeSantis, considerado firme aspirante a la nominación republicana para las presidenciales de 2024, criticó hoy que el gobierno de Estados Unidos esté priorizando la ayuda a la guerra en Ucrania en vez de "defender a la patria" del flujo de drogas desde México.

DeSantis, el gobernador de Florida que aún no oficializa su aspiración presidencial, pero es considerado un fuerte candidato y estrella en ascenso del Partido Republicano, respondió a un cuestionario enviado por la televisora Fox News sobre la guerra en Ucrania.

A diferencia de otros republicanos, como el exvicepresidente Mike Pence, o la exembajadora en la ONU Nikki Haley, DeSantis aseguró que involucrarse más en la guerra entre Ucrania y Rusia "no es prioridad para Estados Unidos".

Estados Unidos, detalló para el programa de Tucker Carson, "tiene muchos intereses nacionales vitales: asegurar nuestras fronteras, atender la crisis de preparación de nuestras fuerzas armadas, lograr la seguridad y la independencia energéticas y frenar el poder económico, cultural y militar del Partido Comunista Chino". En cambio, consideró, "enredarse aún más en una disputa territorial entre Ucrania y Rusia no es uno de ellos".

La declaración fue leída en voz alta por Carlson. De Santis, cuya fuerza quedó evidenciada en las elecciones de medio término de noviembre pasado, aludió a la petición ucraniana de más aviones y misiles a Estados Unidos. "Los F-16 y los misiles de largo alcance no deberían estar sobre la mesa", indicó. "Estas maniobras correrían el riesgo de involucrar explícitamente a Estados Unidos en el conflicto y acercarnos a una guerra caliente entre las dos mayores potencias nucleares del mundo. Ese riesgo es inaceptable".

DeSantis subrayó que "no podemos dar prioridad a la intervención en una guerra extranjera en escalada sobre la defensa de nuestra propia patria, especialmente cuando decenas de miles de estadounidenses mueren cada año a causa del contrabando de narcóticos a través de nuestra frontera abierta y nuestros arsenales de armas críticas para nuestra propia seguridad se están agotando rápidamente".

Diversos congresistas republicanos, incluyendo el senador Lindsey Graham, están a favor de que se designe terroristas a los cárteles de la droga y que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos actúen contra ellos. Aunque DeSantis no se refirió a este tema, para algunos periodistas que haya tocado el tema de los arsenales "críticos" para la seguridad estadounidense podría ser un indicio de que está abierto a esa posibilidad.