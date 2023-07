DeSantis se muestra optimista sobre sus posibilidades de derrotar a Trump en las primarias

Miami, 18 jul (EFE).- El gobernador de Florida y aspirante presidencial, Ron DeSantis, se mostró este martes optimista sobre la posibilidad de derrotar en las primarias republicanas de 2024 al expresidente Donald Trump, el máximo favorito, al tiempo que deseó que no acabe en acusación la investigación de que es objeto el exmandatario.

"No creo que sirva de nada tener una elección presidencial enfocada en lo que sucedió hace cuatro años en enero", dijo hoy DeSantis en una entrevista con CNN, en referencia a la investigación de la que es objeto Trump por el papel que desempeñó en la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021 por parte de una turba de sus seguidores.

"No quiero verlo (acusado), espero que no lo acusen. No creo que sea bueno para el país. Pero al mismo tiempo debo concentrarme en mirar hacia adelante, y eso es lo que haremos", precisó DeSantis, quien abordó en la entrevista con el periodista Jake Tapper el tema de la situación financiera de su campaña, el aborto, la cuestión LGBTQ y minimizó la guerra en Ucrania.

En la entrevista con CNN, que se grabó poco después de que Trump anunciara en las redes sociales que era objeto de una investigación por el mencionado asalto al Capitolio, el gobernador republicano expresó su confianza en poder imponerse a Trump en las primarias del Partido Republicano.

En ese contexto, minimizó el efecto del recorte de personal de su campaña (al menos 10 empleados, según la revista Político) y se mostró capaz de remontar en las encuestas, que dan en estos momentos de forma abrumadora como favorito a Trump.

De hecho, el sondeo de Morning Consult de la pasada semana muestra al exmandatario (2017-2021) con el 56 % de intención de voto entre los votantes republicanos, mientras que el segundo favorito, DeSantis, suma 17 %.

Es decir, DeSantis se ubica a 40 puntos porcentuales de distancia de Trump y registra un "mínimo histórico" para la encuestadora, que empezó a rastrear las primarias en diciembre pasado.

Y una nueva encuesta de la Universidad de New Hampshire publicada hoy muestra que Trump mantiene una ventaja de dos dígitos sobre Desantis entre los probables votantes republicanos de las primarias de New Hampshire, 37 % frente 23 %.

En clave de política exterior, DeSantis, de 44 años, calificó la invasión de Ucrania por Rusia como una guerra de "interés secundario o terciario", aunque estaría dispuesto a "ser de ayuda para que concluya".

"El objetivo debe ser una paz sostenible y duradera en Europa, pero que no recompense la agresión", afirmó el precandidato presidencial republicano.

Preguntado si dejaría de armar a Ucrania o cesaría el envío de ayuda financiera a esta nación, de ser presidente de EE.UU., DeSantis no respondió y simplemente abogó por poner el foco en Asia y China.

"No voy a disminuir nuestras existencias y no enviarlas a Taiwán. No haré que seamos menos capaces de responder a las exigencias", dijo DeSantis a Tapper, para calificar luego el futuro de la isla del Pacífico como de "interés significativo".

En materia de campaña electoral, el republicano dijo que tiene recursos financieros para competir por la nominación y que, lo esencial, es "tener un aparato importante sobre el terreno en los estados de caucus y los primeros estados" en la batalla de las primarias.

"Hacer inversiones y aumentar la capacidad de atraer más seguidores es lo que se necesita hacer", dijo.

Salió también al paso de las críticas recibidas por un vídeo compartido en el que cargaba contra las promesas de Trump de proteger los derechos LGBTQ, que fue tachado por sus detractores de "divisivo y desesperado".

DeSantis apuntó su determinación de respetar a todas las personas, "pero lo que no haría es poner patas arriba a la sociedad para poder acomodar (a la comunidad LGBTQ), que es un porcentaje muy, muy pequeño de la población", precisó.

En cuanto al aborto, señaló que se considera un persona "provida". "Seré un presidente provida. Y apoyaremos las políticas provida", dijo, para alertar a continuación del peligro de que el Congreso de EE.UU., "si pierden las elecciones", se marque como objetivo "nacionalizar el aborto hasta el momento del nacimiento".

Una ley estatal de 2023 firmada por DeSantis restringe el aborto hasta las seis semanas de embarazo.