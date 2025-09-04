logo pulso
CÁLIDA BIENVENIDA

CÁLIDA BIENVENIDA

Descarta EU ataques contra narcotraficantes en "países amigos"

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, realiza una visita a Ecuador este jueves

Por EFE

Septiembre 04, 2025 03:17 p.m.
A
Marco Rubio / Foto: Archivo

Marco Rubio / Foto: Archivo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este jueves en Quito que no cree que en "países amigos" como Ecuador vayan a ser necesarios los ataques militares como el ejecutado esta semana sobre una lancha que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela, "porque ellos cooperan".

En una rueda de prensa en Quito con la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, Rubio aseguró que "en Venezuela están involucrados" con el tráfico de drogas e insistió en que un gran jurado y la fiscalía en EE.UU. ya encausaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, como "un líder del narco".

Rubio consideró equivocada la noción de que Venezuela no es un importante foco donde se origina el tráfico de drogas e incluso aseguró que le "da igual lo que diga la ONU" a ese respecto porque el sistema de Justicia estadounidense considera probado que el país caribeño es "un estado narcotraficante".

"Nos han declarado la guerra desde hace 30 años y nadie hizo nada hasta ahora", aseguró Rubio en un momento marcado por la elevada tensión con Caracas tras el ataque militar estadounidense de esta semana en las cercanías de la costa venezolana sobre una lancha y en el que murieron sus once ocupantes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El ataque sobre la embarcación, que partió de Venezuela y que según Washington pertenecía a la banda transnacional Tren de Aragua y transportaba un cargamento de droga, fue ejecutado por el nutrido contingente militar que EE.UU. ha desplegado en el sur del Caribe para combatir el narcotráfico.

No obstante Caracas ha redoblado sus acusaciones sobre Washington, argumentando que el operativo busca forzar el derrocamiento del Gobierno de Nicolás Maduro. 

Descarta EU ataques contra narcotraficantes en "países amigos"

Corte suspende orden para desmantelar 'Alligator Alcatraz'

Mexicanos en Flotilla Global Sumud Reciben Seguimiento de la SRE

Ordenan liberar a expresidente peruano

