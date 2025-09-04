CÁLIDA BIENVENIDA
ES PROMETIDA DE VÍCTOR ALDASORO FAVELA
Ana Carolina Coronado Chávez y Víctor Manuel Aldasoro Favela realizarán uno de sus máximos anhelos, cuando unan sus vidas para siempre por medio del sacramento del matrimonio.
Con este motivo, Sara Favela D’Arbel con su hija Paola Aldasoro Favela, ofrecieron a la futura novia una estupenda bienvenida a su hogar y su familia.
La futura novia llegó radiante a la espléndida celebración, que reunió a seres queridos y amistades cercanas.
Ana Luisa Chávez Haro compartió la felicidad de su hija.
Ahí, la selecta concurrencia le expresaron bienestar y prosperidad en su matrimonio, que se efectuará el próximo sábado 20 en San Carlos, Sonora.
La atmósfera, cálida, con gran armonía.
