Descartan riesgo de explosión en tanque químico

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

California.- Una fisura ha aliviado parte de la presión de un contenedor químico dañado y la temperatura del gas altamente inflamable en su interior sigue disminuyendo, lo que llevó a las autoridades a descartar el lunes el riesgo de una explosión.

Sin embargo, una orden de evacuación seguía vigente para unas 50,000 personas en Garden Grove, California, al sur de Los Ángeles.

Una evaluación nocturna del tanque —que contiene entre 22,700 y 26,500 litros (6.000 y 7.000 galones) de metacrilato de metilo— produjo "noticias increíblemente positivas", informó el jefe de división de la Autoridad de Bomberos del condado de Orange, Craig Covey, aunque seguridad aclaró que el riesgo para la pública es "continuo".

La fisura en el tanque de la planta de GKN Aerospace Transparency Systems fue descubierta el domingo. Las autoridades no habían detectado el lunes niveles peligrosos de sustancias químicas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los funcionarios dijeron que se necesitaba enfriar el tanque para evitar una filtración tóxica o una explosión. El interior del contenedor se había enfriado a 33,9 grados Celsius (93 Fahrenheit), dijo Covey el lunes, un día después de que la temperatura alcanzó los 37,7 grados (100 Fahrenheit).

El tanque podría enfriarse eventualmente lo suficiente como para que las cuadrillas puedan estabilizarlo.

Advirtió que todavía existe cierto riesgo de una explosión mientras la sustancia química en el interior siga estando caliente y reactiva. Dijo que las temperaturas deben bajar más cerca de los niveles ambientales —aproximadamente de 15,6 a 21,1 grados Celsius (de 60 a 70 grados Fahrenheit)— antes de que se considere que las condiciones son significativamente más seguras.