Desesperación en Gaza: Palestinos buscan calor en vertedero durante invierno

EL CAIRO, Egipto (AP) — Palestinos desesperados escarbaban con sus propias manos en un vertedero en Gaza en busca de objetos de plástico para quemar y mantenerse calientes en el frío y húmedo invierno, luego de dos años de guerra entre Israel y Hamás.

La escena en el área de Muwasi de la ciudad de Jan Yunis contrasta con la visión del territorio proyectada por los líderes mundiales reunidos en Davos, Suiza, donde inauguraron la Junta de Paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que supervisará la reconstrucción de Gaza.

En el Foro Económico Mundial en Davos, Trump afirmó que "niveles récord" de ayuda humanitaria han ingresado a Gaza desde que inició en octubre un alto el fuego mediado por Estados Unidos. Su yerno, Jared Kushner, y el enviado estadoundiense Steve Witkoff promocionaron triunfalmente el potencial de desarrollo del devastado territorio.

Una realidad muy diferente

En Gaza, meses después de la tregua, cientos de miles de palestinos aún languidecen en campamentos de desplazados, refugiados en tiendas de campaña y edificios devastados por la guerra, incapaces de protegerse de las temperaturas que caen por debajo de los 10 grados Celsius (50 Fahrenheit) por la noche.

A pesar del alto el fuego, todavía hay ataques mortales recurrentes en Gaza. El jueves, un bombardeo de tanques israelíes mató a cuatro palestinos al este de Ciudad de Gaza, según Mohamed Abu Selmiya, director del Hospital Shifa, a donde se llevaron los cuerpos. El ejército israelí no comentó al respecto.

Algunos en Gaza expresaron escepticismo sobre la Junta de Paz de Trump y si cambiará sus vidas sombrías.

"Este comité incluye a israelíes. No entiendo, como ciudadanos, ¿cómo podemos entender esta situación?", dijo el jueves Rami Ghalban, quien fue desplazado de Jan Yunis. "Los israelíes que nos infligieron sufrimiento".

Pero para otros, lidiar con lo que está por venir parece inútil.

"Estamos en una posición donde no hay alternativas", dijo Fathi Abu Sultan. "Nuestra situación es miserable".

Aunque el flujo de ayuda a Gaza ha aumentado significativamente desde el alto el fuego, los residentes dicen que el combustible y la leña escasean. Los precios son exorbitantes y buscar leña es peligroso. Dos niños de 13 años murieron baleados por soldados israelíes el miércoles mientras intentaban recolectar leña, dijeron funcionarios médicos.

En el Hospital Nasser, en el sur de Gaza, decenas de palestinos se reunieron el jueves para llorar a tres periodistas palestinos, incluido un colaborador frecuente de Agence France-Presse, asesinados el día anterior cuando un ataque israelí alcanzó su vehículo, según funcionarios de salud de Gaza.

El ejército israelí dijo que el ataque se produjo después de que detectó a sospechosos que operaban un dron que representaba una amenaza para sus soldados.

Cuando sobrevivir significa cavar en la basura

Para Sanaa Salah, que vive en una tienda de campaña con su esposo y seis hijos, encender un fuego es una tarea diaria crítica para poder cocinar y mantenerse calientes. Su familia apenas tiene suficiente ropa para mantenerse abrigada.

Dice que la familia no tiene para comprar leña o gas, y que son conscientes de los peligros de quemar plástico, pero no tienen otra opción.

"La vida es muy dura", dijo mientras los miembros de su familia arrojaban plástico y papel al fuego para mantenerlo encendido. "Ni siquiera podemos tomar una taza de té".

"Esta es nuestra vida", comentó. "No dormimos en la noche por el frío".

La leña es simplemente demasiado cara, dijo Aziz Akel. Su familia no tiene ingresos y no pueden pagar los 7 u 8 shekels (unos 2,5 dólares) que costaría.

"Mi casa se ha ido y mis hijos resultaron heridos", comentó.

Su hija, Lina Akel, dijo que él sale de la tienda de la familia temprano cada mañana para buscar plástico en la basura para quemar: "Lo básico de la vida".

Despiden a periodistas muertos en ataque israelí

Los tres periodistas asesinados el miércoles estaban filmando cerca de un campamento de desplazados en el centro de Gaza, gestionado por un comité gubernamental egipcio, dijo Mohammed Mansour, portavoz del comité.

Uno de ellos, Abdul Raouf Shaat, un colaborador regular de AFP, no estaba en una asignación para la agencia de noticias en ese momento, dijo. Un comunicado de AFP exigió una investigación completa.

Israel ha prohibido la entrada de periodistas internacionales para cubrir la guerra, aparte de inusuales visitas guiadas. Las organizaciones de noticias dependen en gran medida de periodistas palestinos y residentes en Gaza para mostrar lo que acontece en el terreno.

El jueves, los dolientes lloraron sobre los cuerpos de los periodistas, que estaban cubiertos con bolsas para cadáveres y tenían chalecos de prensa colocados en sus pechos.

Más de 470 personas han muerto por fuego israelí en Gaza desde que comenzó el alto el fuego en octubre, según el Ministerio de Salud de Gaza. Al menos 77 fallecieron por disparos israelíes cerca de una línea de alto el fuego que divide el territorio entre áreas controladas por Israel y la mayor parte de la población palestina de Gaza, dice el ministerio.

El ministerio, que forma parte del gobierno liderado por Hamás, mantiene registros detallados de bajas que, en general, son considerados confiables por agencias de la ONU y expertos independientes.

¿Qué sigue en Gaza?

Mientras Trump intenta construir apoyo para su Junta de Paz trazando un futuro para Gaza, el jueves surgieron más detalles sobre lo que está por venir.

Ali Shaath, el jefe de un nuevo gobierno tecnocrático futuro en Gaza, dijo que el cruce fronterizo de Rafah se abrirá en ambas direcciones la próxima semana en la frontera Gaza-Egipto. Israel dijo a principios de diciembre que abriría el lado de Gaza del cruce, pero aún no lo ha hecho.

Reabrir el cruce facilitaría a los palestinos en Gaza buscar tratamiento médico o visitar a familiares en Egipto.

El presidente ruso Vladímir Putin quiere enviar 1.000 millones de dólares a la Junta de Paz con fines humanitarios en Gaza si Estados Unidos desbloquea el dinero. Se reunió con el presidente palestino Mahmoud Abbas en Moscú.

"Creemos que solo la formación y el funcionamiento adecuado del Estado palestino pueden llevar a una solución final del conflicto en Oriente Medio", dijo Putin.