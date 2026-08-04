Deslave deja 14 muertos durante ritual en Etiopía

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ADÍS ABEBA, Etiopía.- Al menos 14 personas murieron el lunes y otras siete resultaron heridas a causa de un deslave provocado por las intensas lluvias en la región de Amhara, en Etiopía. Un número desconocido de personas sigue sin ser localizado mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

El deslizamiento de tierra ocurrió en el Monasterio de Santa María de Tsadqane Debre Mitmaq, donde cientos de feligreses se habían reunido para un ritual de purificación con agua bendita, una popular práctica entre quienes buscan sanación espiritual para enfermedades crónicas.

"El desastre ocurrió aproximadamente a las 7 de la mañana, y muchos de los fallecidos se habían reunido para recibir el agua bendita", explicó Megabe Hadis Neka Tibeb Ababu, gerente general de la diócesis, en declaraciones a The Associated Press.

Se cree que un número desconocido de personas permanece atrapado bajo los escombros, añadió el funcionario.

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"Once de los fallecidos ya fueron enterrados en el monasterio, mientras que los restos de los demás fueron enviados a sus lugares de origen", puntualizó. Añadió que el proceso de identificación de algunas de las víctimas seguía siendo complicado.

Los heridos fueron trasladados a Debre Birhan, capital de la Zona Administrativa de Shewa del Norte, a unos 70 kilómetros (43 millas) del monasterio.

La oficina de comunicaciones del gobierno local informó en un comunicado que se desplegó a un equipo de expertos de la oficina local de prevención de desastres para asistir en las operaciones de búsqueda y rescate.