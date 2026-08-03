Diputados y expertos debaten reforma a la LGEEPA en CDMX
Autoridades y sociedad civil coincidieron en fortalecer la responsabilidad municipal en el cuidado ambiental.
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Diputadas y diputados, autoridades federales, academia y representantes de la sociedad civil, encabezaron el Foro Nacional para la modernización de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), donde coincidieron en la necesidad de actualizar dicha norma.
Foro nacional para modernización de la LGEEPA
En el evento, Jesús Martín Cuanalo Araujo, secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, puntualizó que la LGEEPA es una ley que fue promulgada hace casi cuatro décadas.
"Ha sido pilar sobre la cual hemos construido el marco ambiental de México, sin embargo, fue promulgada en 1988, fue actualizado en el 96 y ha recibido un montón de reformas, pero en realidad tiene ya casi cuatro décadas de haberse promulgado en nuestro país", expresó.
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Cuanalo Araujo, quien organizó el evento, explicó que México ha sufrido, en los últimos 25 años, un deterioro ambiental severo, acabando con 5 millones de hectáreas de bosques y selvas, y contaminado el 70% de los cuerpos de agua.
Responsabilidad municipal y acciones legislativas
Explicó que la nueva LGEEPA debe actualizar la responsabilidad de los municipios: "Que son la base del cambio de uso de suelo, del crecimiento urbano desordenado, de la contaminación de los cuerpos de agua, y que la gran mayoría de los municipios de México no han atendido a hacer planeación con un programa de ordenamiento ecológico del territorio, lo que ha derivado en grandes consecuencias ambientales".
Por su parte, Iliana Villalobos Estrada, subsecretaria de regulación ambiental de la Semarnat, celebró la realización del Foro.
"Saludamos este esfuerzo y el gran interés en estos temas ambientales, consideró que estos diálogos con asociaciones de la sociedad civil, academia, profesionales, y desde luego el poder legislativo, permitirán llegar a una buena legislación", detalló.
La funcionaria federal reconoció que pese a que el Estado ha destinado una cantidad importante de recursos para proteger áreas naturales, reservas de la biósfera, y para continuar fortaleciendo la política de cuidados al ambiente, se requiere una actualización de la LGEEPA.
"En la LGEEPA estamos previendo la creación de otras medidas de conservación que vienen a complementar estas superficies para la conservación, reconociendo corredores biológicos, marinos, terrestres, bosques certificados, santuarios pesqueros", expresó.
Al término de la inauguración, Cuanalo Araujo dijo que convocará al poder legislativo y al gobierno de México para qué, durante la conformación del presupuesto en el mes de septiembre, "venga mayor presupuesto al sector ambiental".
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