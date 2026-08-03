Chocan versiones sobre desalojo de plantón en Canal Once

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- La tarde del pasado domingo 2 de agosto, las instalaciones de la televisora del Estado, Canal Once, quedaron liberadas tras permanecer ocupadas desde el pasado 21 de mayo por la comunidad estudiantil, que se manifiesta en demanda de mejoras institucionales. Sin embargo, existen dos versiones encontradas sobre cómo se desarrolló este hecho.

Gobierno México y SEP informan recuperación pacífica

Por un lado, el Gobierno de México sostuvo que la Dirección General del canal recuperó el inmueble de manera pacífica; por el otro, los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que resguardaban el sitio denunciaron un desalojo violento llevado a cabo por presuntos trabajadores y personas vestidas de civil.

Durante la conferencia matutina del Gobierno de México, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, informó que un grupo de trabajadores de la televisora, encabezado por la directora general Renata Turrent, ingresó pacíficamente a las instalaciones. Según la versión expuesta por la SEP, en el inmueble permanecían únicamente seis jóvenes, quienes fueron invitados a retirarse sin que se registraran incidentes o enfrentamientos.

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Posterior a la entrada del personal, las autoridades dieron aviso al Ministerio Público y a un notario público para certificar el estado físico del inmueble. El titular de la SEP adelantó que una primera inspección visual reveló posibles afectaciones a la videoteca y al acervo audiovisual de la emisora.

Según el reporte emitido por la Secretaría de Educación Pública se halló material roto en el suelo y desorden dentro del área de archivos, por lo que las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para determinar el impacto real del daño en el patrimonio audiovisual del canal.

Asimismo, se cuestionó que la ocupación del inmueble se mantuviera durante más de dos meses, señalando que las demandas de la comunidad politécnica pertenecen al ámbito académico e institucional del IPN y no a la televisora pública.

Testimonios de estudiantes IPN sobre desalojo violento

Frente al informe presentado en la conferencia matutina, integrantes del movimiento estudiantil rechazaron rotundamente que la recuperación del inmueble ocurriera de forma pacífica. Brenda, estudiante de la Escuela Superior de Medicina del IPN y vocera del plantón, relató en entrevista exclusiva para EL UNIVERSAL cómo se desarrollaron los hechos alrededor de las 6:00 de la tarde.

De acuerdo con el testimonio de los estudiantes manifestantes, la incursión comenzó cuando observaron la llegada de varios vehículos de tránsito y autobuses con aproximadamente 100 personas vestidas de civil que se dirigieron hacia los accesos de Canal Once. Un grupo de aproximadamente 15 alumnos se encontraba realizando labores cotidianas de mantenimiento cuando el contingente irrumpió en el lugar.

La vocera estudiantil explicó que los jóvenes intentaron entablar un diálogo inicial para evitar enfrentamientos; sin embargo, denunció que la respuesta de las personas fue violenta. Según el relato de los alumnos, se registraron empujones, agresiones físicas, rasguños y sometimientos en contra de los manifestantes que se encontraban en el acceso principal.

Asimismo, los estudiantes aseguraron que el personal ingresó a los espacios cerrados sin permitirles recoger sus pertenencias personales. Entre los objetos perdidos señalaron teléfonos celulares, credenciales oficiales, carteras, dinero en efectivo, equipos de trabajo escolar y prendas de vestir.

Según declaraciones del alumnado afectado durante el despliegue fueron objeto de intimidaciones verbales, grabaciones forzadas a sus rostros y burlas directas por parte del grupo que tomó el control del inmueble. La estudiante relató que se le impidió la salida por los accesos principales, siendo obligada a retirarse por una reja colindante hacia la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB).

Los manifestantes señalaron además que la persecución continuó en los puentes interconectores del casco de Santo Tomás, donde presuntos trabajadores bloquearon el paso y agredieron a los alumnos que intentaban resguardarse.

Posteriormente, los estudiantes denunciaron el corte de servicios básicos (como energía eléctrica y agua potable) en las instalaciones aledañas de Ciencias Biológicas, interpretando estas acciones como una estrategia de presión.

Respecto a las acusaciones sobre los destrozos en el acervo histórico, los estudiantes negaron haber dañado la videoteca. La representación del plantón afirmó que los sellos de resguardo colocados desde mayo permanecieron intactos, señalando que el alumnado nunca ingresó a los archivos ni a los foros de grabación, limitando su permanencia a las puertas de acceso exterior.

La ocupación de Canal Once comenzó el 21 de mayo como una acción derivada de la falta de acuerdos entre las autoridades del IPN y la comunidad universitaria. Los manifestantes aclararon que la toma del canal no era el objetivo central del movimiento, sino una medida de protesta para exigir la transmisión pública de sus comunicados y la instalación de mesas de trabajo transparentes.

Entre los puntos principales del pliego petitorio del movimiento politécnico se encuentran una petición formal para la salida del director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, y su equipo de trabajo, argumentando deficiencias extremas en la gestión institucional.

Además de asignación de recursos económicos reales y auditables para la mejora de laboratorios, insumos escolares e infraestructura académica.

La eliminación de la Coordinación de Prevención y Seguridad del IPN, a la cual los estudiantes señalan de actuar como un grupo de intimidación interna.

Pese a los acontecimientos registrados en la televisora, los representantes del alumnado confirmaron que mantendrán la asistencia a las mesas de negociación programadas con las autoridades federales y la SEP para buscar soluciones integrales a sus exigencias.

Finalmente, el movimiento estudiantil emitió un mensaje dirigido a la comunidad politécnica para evitar el desánimo tras la pérdida del espacio físico en la televisora. (Según la vocera del movimiento) esta acción visibilizó la postura de las autoridades ante las demandas escolares, por lo que invitaron a la comunidad y a los aspirantes de nuevo ingreso a mantenerse informados, no quedarse callados y continuar ejerciendo su derecho a exigir una educación digna y de calidad dentro del Instituto Politécnico Nacional.