La primera torre residencial de The Park

Un hito que marca el inicio de una nueva etapa y acerca al proyecto a sus primeras entregas.

AVANCE DEL PROYECTO

Livewell registra un 60% de avance y The Park Offices, un 75%. El progreso de ambas torres confirma que la visión del desarrollo es una realidad tangible y fortalece la confianza de compradores, inversionistas y aliados. Livewell continuará con instalaciones, interiores y acabados, mientras The Park consolida su propuesta integral de vivienda, trabajo, servicios y experiencias.

IMPACTO EN SLP

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Con una inversión aproximada de 74.8 millones de dólares, The Park ha generado más de 610 empleos directos, además de una importante cadena de empleos indirectos vinculados a contratistas, proveedores y servicios.

Este impacto reafirma el compromiso de Inmobilia con el desarrollo económico de San Luis Potosí y reconoce el conocimiento, la disciplina y la dedicación de todas las personas que hacen posible el avance diario del proyecto.

THE PARK: LA REALIDAD QUE SAN LUIS YA PUEDE VER.

Información comercial del proyecto: Noel López, Gerente de Ventas de The Park, nlopez@inmobilia.mx.