Despliegue de EU contra el narco y captura de Maduro suma 3 mil mdd

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- La cacería de presuntos narcos en aguas del Caribe, y la operación en la que fue capturado Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado, han costado miles de millones de dólares a Estados Unidos. Para ser más precisos, y de acuerdo con estimados del medio Bloomberg, unos 3 mil millones de dólares.

Costo y despliegue naval en el Caribe

Según este medio, el precio operativo de los buques desplegados en El Caribe (la llamada operación Lanza del Sur) alcanzó los 20 millones de dólares diarios, en su momento más álgido, desde mediados de noviembre y hasta mediados de enero, incluyendo la operación Absoute Resolve (Determinación Absoluta) que derivó en la captura de Maduro y su traslado a Estados Unidos para enfrentar la justicia.

El medio señala que, si bien la mayor parte de los costos están cubiertos por los fondos de defensa ya asignados, las operaciones de combate -de las horas de vuelo a las armas disparadas y las pagas extra- son aparte. "No hay ningún fondo de contingencia en el presupuesto del Departamento de Defensa para operaciones inesperadas", dijo a Bloomberg Mark Cancian, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un think tank bipartidista. "Los conflictos cuestan más".

Bloomberg considera como fecha inicial en que comenzó a incrementarse el despliegue en el Caribe el 25 de agosto de 2025. El primer ataque contra una embarcación en la zona ocurrió el 2 de septiembre y derivó en la muerte de 11 personas.

Presencia del USS Gerald R. Ford y grupos anfibios

Otra fecha clave, y que para Bloomberg marca el inicio del punto álgido de la presencia de Estados Unidos en El Caribe, es el 17 de noviembre, cuando llegó a la zona el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, con más de 4 mil personas a bordo y con docenas de aviones de combate. Bloomberg calcula el costo de tenerlo allí junto a los destructores, submarinos y cruceros de misiles guiados que lo acompañan en 11.4 millones de dólares al día (417.5 millones de dólares en total). Es el responsable, señala el medio, de casi la mitad del costo total del despliegue estadounidense.

A ello hay que sumar la presencia del al menos dos grupos anfibios preparados, del USS Iwo Jima (que fue adonde fueron trasladados Maduro y su esposa Cilia tras ser capturados y cuyo costo hasta el 9 de febrero se estima en 200.8 millones de dólares), el USS Fort Lauderdale (200.8 millones de dólares), el USS San Antonio (200.8 millones de dólares) y la 22 Unidad Expedicionaria de Marines (873.6 millones de dólares).

Además, el despliegue de buques logísticos y de apoyo añade un millón de dólares diarios al total.

"Calculamos que la Operación Lanza del Sur, que incluye la Operación Determinación Absoluta ha costado probablemente unos US$2.000 millones desde agosto de 2025", dijo a Bloomberg Elaine McCusker, exinterventora del Pentágono y ahora miembro senior del American Enterprise Institute. Para sus estimados, se basan en información disponible públicamente y "se limitan a los costes incrementales de funcionamiento de los buques, aviones y plataformas pilotadas a distancia que participan en los ataques y a la reposición de las probables municiones utilizadas", añadió. El estimado, sin embargo, ni cubre ni la inteligencia ni los objetivos, incluyendo el apoyo cibernético.

En total, calcula Bloomberg, el costo asciende a los 3 mil millones de dólares.