Despliegue de fuerzas de seguridad en Alepo tras enfrentamientos con kurdos

ALEPO, Siria (AP) — Las fuerzas de seguridad de Siria comenzaron a desplegarse el sábado en un vecindario de Alepo, una ciudad del norte del país, tras días de intensos enfrentamientos con combatientes kurdos que dejaron decenas de muertos y heridos.

Durante el día, se registraron varios ataques con drones en Alepo, la ciudad más grande de Siria, lo que llevó a las autoridades a detener los vuelos civiles en el Aeropuerto Internacional de Alepo hasta nuevo aviso, reportó la televisión estatal.

Los enfrentamientos entre ambos bandos son los más intensos desde la caída del entonces presidente Bashar Assad en diciembre de 2024. Los cinco días de combates dejaron al menos 22 fallecidos y más de 140.000 desplazados.

El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, sostuvo conversaciones en Damasco el sábado con altos funcionarios, incluido el presidente Ahmad al-Sharaa, y pidió a todas las partes que cesen las hostilidades y regresen al diálogo.

"La violencia corre el riesgo de socavar el progreso logrado desde la caída del régimen de Assad e invita a la interferencia externa que no sirve a los intereses de ninguna parte", dijo Barrack en comentarios publicados en X.

"Instamos a todas las partes a ejercer la máxima moderación, cesar inmediatamente las hostilidades y regresar al diálogo", agregó, señalando que los combates socavan el acuerdo alcanzado en marzo entre el gobierno y el liderazgo kurdo.

Subrayó que los recientes acontecimientos en Alepo eran "profundamente preocupantes", y que el objetivo de Washington "sigue siendo una Siria soberana y unificada, en paz consigo misma y con sus vecinos, donde la igualdad, la justicia y la oportunidad se extiendan a todo su pueblo".

Residentes huyen de zonas de mayoría kurda de Alepo

La agencia noticiosa estatal SANA reportó que dos combatientes kurdos se inmolaron al verse rodeados por las fuerzas de seguridad sin causar bajas, y el sábado a mediodía se escuchaban aún disparos en el vecindario de Sheikh Maqsoud.

El sábado por la tarde, un dron explosivo impactó el edificio de la Gobernación de Alepo poco después que dos ministros del gabinete y un funcionario local realizaban una conferencia de prensa sobre los acontecimientos en la ciudad, reportó la televisión estatal. De momento no hay información sobre víctimas.

La televisión estatal de Siria emitió las imágenes, que supuestamente mostraban el dron explotando en el edificio, y culpó a los combatientes kurdos por el ataque. La principal fuerza liderada por kurdos en el país negó los reportes, señalando que sus combatientes no atacaron un objetivo civil.

Desde primera hora, las fuerzas de seguridad sirias peinaban el barrio tras pedir a los residentes que permanecieran en sus hogares por su propia seguridad.

Cientos de personas que huyeron de la zona días antes esperaban en los accesos a Sheikh Maqsoud a que se les permitiera regresar una vez que finalicen las operaciones militares.

Los choques estallaron el martes en los vecindarios predominantemente kurdos de Sheikh Maqsoud, Achrafieh y Bani Zaid, en el norte de la ciudad, luego que el gobierno y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) —la principal fuerza liderada por kurdos en el país— no lograran avances para fusionar sus fuerzas en el Ejército Nacional. Desde entonces, las tropas del gobierno han capturado Achrafieh y Bani Zaid.

Según el lado kurdo, al menos 12 civiles murieron en sus barrios, pero funcionarios gubernamentales reportaron el fallecimiento de al menos 10 civiles en zonas próximas controladas por Damasco.

Siria acusa a combatientes kurdos de utilizar estructuras civiles

El ministro de Información de Siria, Hamza al-Mustafa, dijo a la televisión estatal que los combatientes kurdos utilizaron estructuras civiles —incluyendo hospitales y clínicas— durante los choques. Cada bando acusó al contrario de iniciar la violencia y de atacar deliberadamente barrios e infraestructura civil, como ambulancias y hospitales.

La Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria, liderada por kurdos y que controla gran parte del noreste del país, señaló que las fuerzas de seguridad atacaron el hospital Khaled Fajr en Sheikh Maqsoud y pusieron en peligro la vida de pacientes y paramédicos. También hizo un llamado a la comunidad internacional para que intervenga y obligue a Damasco a poner fin a los bombardeos.

De acuerdo con la televisora estatal, al menos un miembro de las fuerzas de seguridad resultó herido cuando un dron disparado por las FDS alcanzó el vecindario.

Periodistas de The Associated Press dijeron que se podían escuchar ráfagas de disparos cuando los aviones no tripulados desplegados por el gobierno sobrevolaban Sheikh Maqsoud.

El ejército sirio declaró el vecindario como una "zona militar cerrada" desde la noche del viernes, al inicio de una "operación de limpieza".

El viernes, Barrack discutió los sucesos en Siria con el ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, en Amán. El enviado estadounidense dijo que Jordania ofreció apoyo a los esfuerzos destinados a consolidar el alto el fuego y la retirada pacífica de los combatientes kurdos de Alepo.