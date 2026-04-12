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"¡Deténganse!", urge el papa a los gobernantes

Por EFE

Abril 12, 2026 03:00 a.m.
A
"¡Deténganse!", urge el papa a los gobernantes

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV ha exhortado este sábado a los gobernantes del mundo a contener toda "exhibición de fuerza" y a "sentarse en mesas de diálogo y mediación", durante un acto por la paz en el Vaticano ante el aumento de los conflictos.

"Queridos hermanos y hermanas, sin duda los gobernantes de las naciones tienen responsabilidades ineludibles. A ellos les gritamos: ¡Deténganse! ¡Es tiempo de paz! ¡Siéntense en mesas de diálogo y de mediación!, no en mesas donde se planea el rearme y se deliberan acciones de muerte", urgió el pontífice en la basílica de San Pedro.

La vigilia ha congregado en el templo vaticano a numerosos fieles, clérigos, religiosas y miembros de la Curia para rezar por la paz en todo el mundo, con la mente puesta en Irán, Ucrania, África, Líbano, Israel, Palestina y todo Oriente Medio.

El llamamiento de León XIV no incluyó referencias a países o casos concretos sino que consistió en una advertencia general contra la "locura" de la guerra.

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"Nada puede encerrarnos en un destino ya escrito, ni siquiera en este mundo en el que las tumbas parecen no ser suficientes, porque se sigue crucificando, aniquilando la vida, sin derecho y sin piedad", denunció.

Abogó por "romper la cadena demoníaca del mal" para crear un mundo "en el que no hay espada, ni drones, ni venganza, ni banalización del mal, ni lucro", sino comprensión y perdón.

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