Detenidos sospechosos por robo de joyas en el Louvre de París

PARÍS (AP) — Varios sospechosos han sido arrestados por el robo de las joyas de la corona del museo del Louvre en París, informaron el domingo funcionarios de justicia y policía, una semana después del asalto que conmocionó al mundo y desató una masiva búsqueda.

La fiscalía de París indicó que los investigadores realizaron los arrestos el sábado por la noche, y añadió que uno de los hombres detenidos se estaba preparando para salir del país desde el Aeropuerto Charles de Gaulle de París.

La cadena de televisión francesa BFM TV y el periódico Le Parisien reportaron previamente que dos sospechosos han sido arrestados y se encuentran retenidos. La fiscal de París, Laure Beccuau, no confirmó el número de arrestos y no dijo si se habían recuperado las joyas.

Un funcionario de policía, que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el caso en curso, dijo a The Associated Press que dos hombres de unos 30 años, ambos conocidos por la policía, fueron detenidos. Añadió que uno fue arrestado cuando intentaba abordar un avión con destino a Argelia, y que uno de los sospechosos fue identificado a través de rastros de ADN. Beccuau indicó a principios de esta semana que los expertos forenses estaban analizando 150 muestras en la escena.

Los sospechosos pueden ser retenidos por la policía por un máximo de 96 horas.

Los ladrones tardaron menos de ocho minutos en robar joyas valoradas en 88 millones de euros (102 millones de dólares) el pasado domingo por la mañana. Las autoridades francesas describieron cómo los intrusos utilizaron una plataforma elevadora para escalar la fachada del Louvre, forzaron una ventana, rompieron vitrinas y huyeron. El director del museo calificó el incidente como un "terrible fracaso".

Beccuau señaló que los investigadores de una unidad especial de la policía encargada de robos a mano armada, robos graves y robos de arte realizaron los arrestos. Lamentó en su declaración la filtración prematura de información, resaltando que podría obstaculizar las labores de más de 100 investigadores "movilizados para recuperar las joyas robadas y detener a todos los perpetradores". Beccuau declaró que se revelarán más detalles una vez que termine el período de custodia de los sospechosos.

El ministro francés del Interior, Laurent Nunez, elogió a "los investigadores que han trabajado incansablemente, tal como les pedí, y que siempre han tenido mi plena confianza".

El Louvre reabrió a principios de esta semana después de uno de los robos de museos de mayor perfil del siglo, que conmocionó al mundo por su audacia y magnitud.

Los ladrones entraron y salieron, llevándose parte de la colección de joyas de la corona de Francia, una pérdida cultural que algunos compararon con el incendio de la catedral de Notre Dame en 2019.

Los ladrones se llevaron un total de ocho objetos, incluyendo un diadema de zafiros, un collar y un pendiente de un conjunto vinculado a las reinas del siglo XIX María Amalia y Hortensa.

También se llevaron un collar y pendientes de esmeraldas vinculados a la emperatriz María Luisa, la segunda esposa de Napoleón Bonaparte, así como un broche relicario. El diadema de diamantes de la emperatriz Eugenia y su gran broche en forma de lazo, un conjunto imperial de artesanía especial, también formaron parte del botín.

Una pieza, la corona imperial de Eugenia con esmeraldas y más de 1,300 diamantes, fue encontrada más tarde fuera del museo, dañada pero recuperable.

La noticia de los arrestos fue recibida con alivio por los visitantes del Louvre y transeúntes el domingo.

"Es importante para nuestro patrimonio. Una semana después, parece un poco tarde, nos preguntamos cómo pudo suceder esto, pero era importante que atraparan a los tipos", declaró Freddy Jacquemet.

"Creo que lo principal ahora es si pueden recuperar las joyas", añadió Diana Ramirez. "Eso es lo que realmente importa".