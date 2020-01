Detienen a 3 sospechosos de terrorismo contra base militar británica en Kenia

Tres personas permanecen hoy detenidas en Kenia tras haber sido capturadas este domingo al sospecharse que planeaban un ataque terrorista contra una base militar británica ubicada en el centro del país africano, que ese mismo día sufrió un atentado de Al Shabab en otra base militar compartida con Estados Unidos.



Los arrestos no se hicieron públicos hasta este lunes y los sospechosos son interrogados para aclarar sus intenciones.



"Intentaron forzar su paso, pero no pudieron. Así que se les rastreó. Solo tenían cámaras, creo, pero aún están siendo interrogados para averiguar la verdad", explicó al periódico keniano Daily Nation el consejero regional del Valle del Rift George Natembeya.



El suceso ocurrió en la zona de la localidad de Nanyuki, donde el Ejército británico tiene una de las bases que maneja en Kenia.



"No podemos dar más detalles, por el momento, pero el asunto es manejado por la unidad antiterrorista", indicó al diario The Standard el comandante de la Policía del Valle del Rift Marcus Ocholla.



De acuerdo a este último, los detenidos podrían ser un equipo de vigilancia previo a un intento de asalto a la base.



Los arrestos ocurrieron después de que, en la madrugada de ese mismo domingo, el grupo yihadista somalí Al Shabab atacase la base keniana conocida como Manda Air Strip, ubicada en el sureste del país (cerca de la frontera con Somalia) y utilizada tanto por tropas locales como estadounidenses.



El asalto dejó un soldado estadounidense y dos contratistas del Departamento de Defensa fallecidos, además de varios heridos.



El grupo terrorista se atribuyó el ataque en un comunicado en el que identificaba Manda Air Strip como "una de las muchas plataformas de lanzamiento de la cruzada americana contra el islam en la región".



Ese era el segundo atentado cometido por Al Shabab en Kenia en cuestión de días, ya que el pasado jueves un ataque contra un autobús de pasajeros dejó al menos tres muertos y tres heridos también en el sureste del país.



Desde octubre de 2011, cuando el Gobierno keniano envió al Ejército a Somalia como respuesta a una oleada de secuestros supuestamente obra de Al Shabab en su territorio, los radicales islámicos han perpetrado numerosos ataques en Kenia.



En Somalia, donde Al Shabab controla parte del centro y el sur del país y donde aspira a instaurar un Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador), los atentados también son frecuentes y el último gran ejemplo se dio el 28 de diciembre, en Mogadiscio, con un camión bomba que dejó 92 muertos.