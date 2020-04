Detienen a hombre que amenazaba con volar estatua dedicada a Alicia en el País de las Maravillas, en Central Park

La policía de Nueva York detuvo a una persona que amenazó con volar la estatua en honor de la novela Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll ubicada en el Central Park, informaron varios medios locales.



Los agentes hallaron en la casa del arrestado, identificado como Kevin Fallon, tres "bombas de tubo" y munición para rifles.



Según informa el diario The New York Post, Fallon, de 30 años, envío un mensaje el pasado 9 de abril a sus familiares y amigos hablándoles de su intención de hacer explotar la visitada estatua, que recrea una escena del libro en el que Alicia y varios personajes toman té.



El pasado sábado día 11 envió de nuevo a varias personas, incluida una exnovia, fotografías de una "bomba de tubo" y de munición con el mensaje: "Miren a los dos lados de la calle antes de cruzar. Esto va a doler. Ninguno está a salvo. Soy letal".



La policía revisó su apartamento, ubicado en el barrio de Manhattan, a petición de su madre, según indican los medios y posteriormente fue detenido en un hotel del centro de la ciudad.



Tras revisar los explosivos, los expertos de seguridad determinaron que las bombas no eran funcionales.



Fallon, que ha sido trasladado a la cárcel de Rikers, ha sido acusado, entre otros cargos, de realizar amenazas terroristas y de posesión criminal de un arma.



El juez ha determinado una fianza de 50.000 dólares para su puesta en libertad y ha establecido la próxima vista el 13 de julio.