Detienen a maquinista del Tren interoceánico tras descarrilamiento

JUCHITÁN, Oax., enero 27 (EL UNIVERSAL).- Felipe de Jesús "N", maquinista del Tren interoceánico descarrilado el pasado 28 de diciembre en el Istmo de Tehuantepec, fue detenido, informaron ferrocarrileros de Oaxaca.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Felipe de Jesús Díaz Gómez fue detenido el lunes en Chiapas por la Policía Federal Ministerial.

Descarrilamiento de tren deja 14 muertos

El 28 de diciembre del 2025, se reportó el descarrilamiento del Tren Interoceánico en el que viajaban viajaban 250 personas, entre pasajeros y tripulación, dejando 14 personas fallecidas y 97 lesionados, según datos de la Secretaría de Marina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La zona del incidente está ubicada cerca de la estación Chivela, en la comunidad de Nizanda en Oaxaca, a unos 99 kilómetros de la terminal Salina Cruz.

El tren provenía de la estación Ixtepec y pretendía atravesar la zona cerca de Nizanda con normalidad, cuando en una zona de las vías con una curva pronunciada, se salió de las vías, cayendo hacia un barranco.

Descarrilamiento de tren fue por exceso de velocidad

Este martes, Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), institución que realiza la investigación, informó que el incidente fue provocado por exceso de velocidad, por lo que se determinó ejercer acción penal por los delitos de homicidio y lesiones culposos, contra quien resulte responsable.

De acuerdo con la FGR, tras inspeccionar la caja negra, los expertos determinaron que el tren iba a una velocidad de 65 km/h, cuando lo permitido es de 50 km/h cuando se transporta pasajeros y de 45km/h cuando se lleva carga.