Sobreviviente del Tren Interoceánico relata cómo vivió accidente

A las 09:28 horas del domingo 28 de enero, el descarrilamiento del tren interoceánico sorprendió a Evelyn lavándose las manos en el baño del vagón en que viajaba. "Me saqué de onda" cuando ella empezó azotarse "horriblemente" contra todos lados", reveló.

Con 20 años de edad, estudiante universitaria de Agua Dulce, Veracruz, Evelyn Jimena Sastré López, compartió en su cuenta de red social, la "siniestra y dolorosa" experiencia que vivió, al lado de su familia, de lo que sería "una gran y bonita experiencia de viajar en tren por primera vez".

Después de que terminó la violenta sacudida del tren, Evelyn abrió la puerta del baño, y lo que vio la sorprendió: delante de mí se levanta un señor del tren interoceánico que vendía alimentos, tenía la cabeza ensangrentada y el pantalón roto.

"Me dijeron mis papás, que el señor estaba parado en medio del pasillo hasta adelante y salió catapultado hacia atrás bruscamente y llegó a donde estaba mi familia. Mi primo tenía la pierna derecha con el siento de adelante encima".

Evelyn recordó que su papá le decía que le dolía mucho la mano derecha y se estaba inflamando (a él le golpeó la cafetera de metal y luego le cayó en su mano derecha) mi madre le dolía el abdomen por el movimiento brusco y mi abuela también le dolía todo el cuerpo.

"La gente comenzó a bajar del vagón y no sabíamos en ese momento la magnitud de lo que ocurría, al bajar y mirar hacia enfrente vimos cómo los vagones estaban tendiendo de un hilo prácticamente, la gente se reunió en un solo punto abajo de unos árboles".

Ella recordó que cuando su padre entró al vagón volcado al fondo del barranco, "él se encontró un radio tirado que estaba sonando y se comunicó con el personal del tren interoceánico por el radio, después, con una cuerda, él y otra persona ayudaron a los pasajeros a salir.

Luego que pusieron a salvo a los heridos y les dieron agua y algo de comer, aparecieron "un doctor que viajaba con su hermana y una enfermera del estado de Aguascalientes, ahí hicieron torniquetes, férulas improvisadas con lo poco que había y dar algunos medicamentos".

Evelyn dijo en su testimonio que tardó dos horas para que llegara la ayuda. En la zona cubierta de curvas, no había nada de señal (de telefonía), primero llegaron tres pobladores y luego llegó la Marina y personal de protección civil.

Trasladados a Ciudad Ixtepec, donde la Marina dispuso de autobuses para llevarlos a Coatzacoalcos, Evelyn "seguía con mucho dolor de cabeza, mi primo de su pierna y mi papá de su mano derecha y nos dijeron que fueron por los golpes y que tomáramos antiinflamatorios".

"Este es mi testimonio del siniestro del tren interoceánico, nadie me lo contó, yo lo viví, lo que sería una gran y bonita experiencia de viajar en tren por primera vez de todas esas veces que lo escuchaba y lo veía, se convirtió en una tragedia de pérdidas y dolor".