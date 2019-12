Día de rezo musulmán, nueva jornada violenta en la India que deja 4 muertos

NUEVA DELHI (EFE).- La tradicional oración de los viernes se convirtió esta semana en un acto político en numerosas mezquitas de la India, especialmente en Jama Masjid, la principal de Nueva Delhi, donde miles de personas unieron sus voces contra la polémica ley de ciudadanía en la duodécima jornada de protestas que dejó al menos cuatro muertos.



Los choques violentos entre policías y manifestantes llevaron a 11 el número de muertos en todo el país, tras conocerse que este viernes 4 personas murieron en distintas ciudades de Uttar Pradesh, confirmó a Efe la oficina del director general de la Policía estatal, que aseguró que no murieron por disparos de los agentes.

Esos fallecidos se suman a los tres que se produjeron este jueves, uno de ellos en Lucknow, capital del mismo estado y otros dos en la ciudad de Mangaluru, en el estado sureño de Karnataka, mientras que otras cuatro personas murieron la semana pasada en el estado nororiental de Assam.

LAS MEZQUITAS EPICENTRO DE LAS PROTESTAS

El epicentro de las protestas de hoy fue la mezquita capitalina, del siglo XVII, una de las más grandes del país asiático, que acogió a un número mayor de fieles que, tras el rezo, se concentraron a sus puertas para mostrar su repulsa contra una norma que prevé dar ciudadanía india a inmigrantes de los países vecinos en base a su religión, excluyendo a los musulmanes.

Protestas similares se llevaron a cabo en templos musulmanes de Bombay, capital financiera del país, Hyderabad, capital del estado de Telangana, las ciudades de Bahraich, Bulandshahr, Meerut y Muzaffarnagar en el estado de Uttar Pradesh, entre otras.

Con banderas indias y pancartas contra la controvertida ley, los miles de concentrados gritaron consignas contra el Gobierno del nacionalista hindú Narendra Modi y en favor de la unidad de todos los indios en un Estado secular.

"Queremos decirle a Modi que todo el país está en las calles, que existe un descontento que se ha apoderado del país. ¿Por qué no retira la ley? Si la gente piensa que no está bien porque perturbará la unidad entre hindúes y musulmanes, entonces Modi debería revocar la ley", dijo a Efe M.A. Khan.

Khan, musulmán de mediana edad, que acudió este viernes a Jama Masjid desde el barrio de Seelampur, uno de los que han vivido violentos choques entre la policía y los manifestantes en los últimos días, preguntó "por qué la ley se ha vuelto más importante que la gente" para un Gobierno que cree que no se centra en los problemas reales.

"Esta es una nación secular y debería seguir así. ¿Qué pasó con su eslogan de desarrollo para todos? (Modi) está excluyendo (a los musulmanes)", concluyó.

NO ES SOLO UN MOVIMIENTO DE MUSULMANES

Por su parte, la política local del opositor Partido del Congreso Akla Lamba, presente en la concentración, lanzó un mensaje para el promotor de la ley, el ministro del Interior, Amit Shah.

"Quiero decirle a Amit Shah que debería comportarse de manera flexible, como un ser humano vivo (y) que no se vuelva frío como un hombre muerto. Que retire la ley y, si no lo hace, ¿qué tipo de India está tratando de construir si cada ciudadano está en su contra?", dijo.

"Este no es un movimiento solo de musulmanes", continuó Lamba, "soy hindú y, estoy preocupada por aquellos musulmanes que se quedaron en la India y no fueron a Pakistán tras la partición. No deberíamos pedirles a sus descendientes que demuestren que son ciudadanos indios. Nos rompe el corazón".

La protesta, que comenzó de manera pacífica, se tornó violenta con choque entre manifestantes y la policía, que usó cañones de agua para dispersar a los concentrados que lanzaron piedras y quemaron un vehículo y un puesto policial.

Las cargas policiales en la zona vieja de la ciudad dejaron al menos 11 heridos, según reportó la televisión local NDTV.

El estudiante de derecho Mohammed Umar, también en la manifestación, rechazó la norma más allá de las razones que reclaman los musulmanes.

"Si (la norma) es antimusulmana o no es un debate aparte; pero, si traes a gente de otros países, ¿cómo los van a acomodar?, ¿quién les dará trabajo y casa? No hay trabajo para las personas que ya viven aquí", indicó.

La opinión de Umar concuerda con la de la mayoría de los manifestantes en los estados del noreste del país, que prendió la mecha de estas protestas y donde existe un extendido sentimiento antiinmigrantes, independientemente de su religión.

La ley fue aprobada por las dos cámaras del Parlamento la semana pasada y desde entonces las protestas se han ido reproduciendo en varias ciudades del país, dejando numerosos destrozos, miles de detenidos y al menos 11 víctimas mortales.

En concreto, la norma permitirá regularizar a los inmigrantes procedentes de Afganistán, Pakistán y Bangladesh llegados al país antes de 2014 y pertenecientes a las religiones hindú, sij, budista, jain, parsi y cristiana.