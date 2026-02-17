Diálogo Ucrania-Rusia, en punto clave

Kiev, Ucrania.- Una delegación ucraniana se dirigía a Ginebra para otra ronda de conversaciones con funcionarios rusos mediadas por Estados Unidos, antes del cuarto aniversario la próxima semana de la invasión a gran escala de Rusia contra su vecino.

No había expectativas de avances significativos para poner fin a la guerra en las reuniones del martes y el miércoles en Suiza, ya que ambas partes parecen aferrarse a sus posiciones iniciales sobre cuestiones clave, pese a que Estados Unidos fijó junio como plazo para alcanzar un acuerdo. El futuro de las tierras ucranianas ocupadas o ambicionadas por Rusia es un asunto crucial.

Los defensores ucranianos siguen enfrascados en una guerra de desgaste con el ejército más grande de Rusia en un frente de unos 1.250 kilómetros (750 millas). Los civiles ucranianos soportan bombardeos aéreos rusos que con frecuencia les dejan sin electricidad y destrozan viviendas, mientras Ucrania ha desarrollado drones capaces de adentrarse en territorio ruso y atacar refinerías de petróleo y depósitos de armas.

La Fuerza Aérea de Ucrania, por su parte, dijo que Rusia lanzó durante la pasada noche unos 62 drones de ataque de largo alcance y seis misiles de varios tipos contra Ucrania.

