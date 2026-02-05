Díaz-Canel busca diálogo y soluciones ante sanciones de EEUU

LA HABANA (AP) — El presidente Miguel Díaz-Canel aseguró el jueves que Cuba está en movimiento para conseguir cooperación externa e implementando planes para satisfacer la demanda de energía tras la advertencia de Donald Trump de aplicar aranceles a los países que envíen petróleo a la isla.

También reiteró que está dispuesto a mantener un diálogo con Estados Unidos, pero sin poner en juego la base del modelo socialista.

"Estamos claros que hay preocupaciones en la población por todo lo que ha ido pasando por la intensa campaña mediática de calumnia, odio", dijo Díaz-Canel a un grupo de medios nacionales ante los que compareció por dos horas.

La semana pasada Trump amenazó con imponer sanciones a los productos de los países que envíen o vendan petróleo a Cuba, muy dependiente del crudo importado para echar a andar su economía --en crisis este último lustro--, en un nuevo capítulo de la asfixia a la isla tras el ataque a Venezuela a comienzos de enero y la captura de su presidente Nicolás Maduro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La isla produce apenas el 40% del crudo que necesita y el resto lo obtiene de Venezuela, Rusia y México. El Producto Interno Bruto de la isla cayó en un 15% en los últimos años.

Venezuela ha sido un aliado político y económico de la isla desde hace más de dos décadas con acuerdos que llevaron a miles de profesionales —sobre todo médicos— al país sudamericano, que compensó las cuentas con la venta preferencial de combustible.

Tras el ataque a Caracas, Trump acusó a la isla de ser un Estado fallido y estar a punto del colapso y le exigió una negociación inmediata antes de que sea demasiado "tarde".

Mientras tanto, los apagones que los cubanos sufrieron en los últimos tres años se agudizaron estas semanas –con cortes de hasta 10 horas por día— ocasionando toda clase de perjuicios a la vida cotidiana, desde el abastecimiento de agua hasta la cocción de alimentos.

"El colapso está en la filosofía imperial, pero no en la mentalidad de los cubanos", expresó Díaz-Canel. "Hemos vivido tiempos difíciles", reconoció.

Muchos observadores han indicado que la resistencia de la isla depende de sus escasas reservas de combustible.

Tras la orden ejecutiva de Trump varios países expresaron su rechazo, en especial México, Rusia y China. Las primeras dos naciones venden petróleo a Cuba, pero se desconoce si eso se traducirá en acuerdos que desafíen al mandatario estadounidense.

"Hemos sentido apoyo a nivel internacional, hay varias opiniones de voceros, de cancillerías, de líderes, de movimientos", refirió Díaz-Canel.

"Pero detrás de esos discursos hay más cosas, cosas que también no podemos explicar abiertamente porque el enemigo (Trump) está en persecución de todas las luces, de todos los caminos que se le pueden abrir a Cuba, pero les puedo decir con todo sentido de responsabilidad que Cuba no está sola" agregó.

Aseguró que hay planes para incrementar los parques solares —se instalaron 49 el año pasado— y la producción de electricidad a partir de gas acompañante, mientras se están colocando unos 5.000 kits fotovoltaicos en centros de salud o de urgencias para darles independencia y otros 10.000 se entregan a trabajadores de áreas prioritarias, mientras se amplía la capacidad de almacenamiento en previsión del petróleo que sí logre llegar.

Conversaciones con Estados Unidos, sólo como iguales

El mandatario reiteró que la isla está dispuesta a conversar con Estados Unidos más allá de los puntuales intercambios en materias como migración, drogas o medioambiente, pero dejó en claro que no está interesada en ofrecer un cambio de su modelo político socialista, la base de los ataques de Trump y su gabinete.

"¿Con qué condiciones? Sin presiones... en una posición de iguales y de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia", acotó.

Apagón en el oriente

Unas horas antes de la comparecencia de Díaz-Canel el sistema energético nacional sufrió una paralización parcial que dejó completamente sin luz a las provincias orientales de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo y afectó a gran parte de la de Holguín.

Un reporte de la estatal Unión Eléctrica, que distribuye la corriente, indicó que una avería en una línea de alta tensión provocó la caída. Unas horas después, en la madrugada del jueves, la electricidad fue restablecida paulatinamente.

La caída forma parte de la reconocida vulnerabilidad del sistema eléctrico que, además de la falta de combustible, enfrenta roturas permanentes debido a las dificultades para darle costosos mantenimientos a la infraestructura ya muy antigua. Actualmente hay un cronograma de apagones programados en las grandes ciudades, pero en las últimos días los mismos suelen exceder lo anunciado.