Dictan prisión preventiva a dueño del bar suizo por incendio

MARTIGNY, Suiza (AP) — Suiza celebró el viernes una jornada de luto nacional en honor de las 40 víctimas mortales de un incendio en un bar alpino durante una celebración de Año Nuevo, al tiempo que los fiscales solicitaron que uno de los gerentes fuera puesto en detención preventiva.

La fiscal jefe del cantón de Valais, Beatrice Pilloud, dijo en un comunicado que la detención del hombre era necesaria para evitar un "riesgo de fuga". La esposa del hombre y cogerente permanecerá libre bajo supervisión judicial, según el comunicado.

Un registro comercial suizo lista a la pareja francesa Jacques y Jessica Moretti como los propietarios del bar Le Constellation, en la ciudad turística alpina de Crans-Montana, donde un incendio comenzó menos de dos horas después de la medianoche del 1 de enero. Además de las muertes, 116 personas resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad.

Medios locales reportaron que Moretti estaba bajo custodia a la espera de la decisión del tribunal luego que la pareja fuera interrogada por los fiscales en Sion el viernes por la mañana.

Las autoridades suizas han abierto una investigación penal contra los propietarios, quienes son sospechosos de homicidio involuntario, lesiones corporales involuntarias y de provocar un incendio de forma involuntaria.

Un servicio conmemorativo y un minuto de silencio marcaron el homenaje nacional del viernes, en que las campanas de las iglesias de toda Suiza sonaron durante cinco minutos, comenzando a las 2:00 de la tarde. En todo el país, la gente se reunió para encender velas, dejar flores para las víctimas y seguir la ceremonia nacional que fue transmitida en vivo por la televisión pública.

En la ceremonia conmemorativa en Martigny, el presidente suizo Guy Parmelin dijo que "el recuerdo de esa terrible noche ilumina los rostros de las 156 víctimas, sus días felices, su espíritu despreocupado".

Añadió: "Nuestro país está consternado por esta tragedia. Se inclina ante la memoria de aquellos que ya no están con nosotros. Está al lado de la cama de aquellos que están a punto de embarcarse en un largo camino hacia la recuperación".

Los investigadores apuntaron que creen que bengalas encendidas sobre botellas de champaña provocaron el incendio al acercarse demasiado al techo. Las autoridades investigan si el material de insonorización en el techo cumplía con las regulaciones y si estaba permitido el uso de bengalas en el bar. En el local no se realizaban inspecciones de seguridad contra incendios desde 2019.

La gravedad de las quemaduras dificultó las labores de identificación, por lo que los familiares tuvieron que proporcionar muestras de ADN a las autoridades. La policía indicó que muchas de las víctimas eran adolescentes o tenían entre 20 y 25 años.

Se ha ordenado una autopsia a cinco de los seis muertos italianos y se delegó el caso en las fiscalías de Milán, Bolonia y Génova, a donde han sido repatriados los cuerpos de las víctimas.

"Lo que ocurrió no es un desastre: es el resultado de que demasiadas personas no hicieron su trabajo o que pensaron que estaban ganando dinero fácil", dijo la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en una conferencia de prensa el viernes. "Los responsables deben ser identificados y procesados".

Meloni aseveró que la Fiscalía General del Estado se ha puesto en contacto con el fiscal general de Suiza para seguir la investigación y confirmó que la Fiscalía de Roma ha iniciado una pesquisa independiente.

"Las familias tienen mi palabra de que no se quedarán solas en su búsqueda de justicia", añadió.

Por su parte, la fiscalía de París anunció el lunes la apertura de una pesquisa para ayudar a la suiza y facilitar la comunicación entre las familias de las víctimas francesas y los investigadores suizos. Nueve ciudadanos franceses murieron, el menor de apenas 14 años, y otros 23 sufrieron lesiones.