Dimite el gobierno de Bulgaria tras protestas

Sofría, Bulgaria.- El gobierno de Bulgaria dimitió el jueves mientras el país se veía sacudido por protestas masivas en pocas semanas de unirse a la eurozona.

La dimisión de la coalición minoritaria, liderada por el partido de centroderecha GERB, fue anunciada minutos antes de una votación de censura presentada por la oposición en el parlamento debido a la mala gestión económica y apoyada por el creciente descontento público con la corrupción generalizada.

"Antes de la votación de censura de hoy, el gobierno está atenuando", declaró el primer ministro Rosen Zhelyazkov.

Las manifestaciones del miércoles se producirán después de las protestas de la semana pasada que fueron provocadas por los aviones presupuestarios del gobierno para aumentar los impuestos, las contribuciones a la seguridad social y el gasto. Posteriormente, el gobierno retiró el controvertido plan presupuestario de 2026.

Las demandas de los manifestantes se habían ampliado para incluir llamados a que el gobierno de centroderecha renunciara.

"Las decisiones de la Asamblea Nacional son significativas cuando reflejan la voluntad del pueblo", indicó Zhelyazkov refiriéndose a las protestas antigubernamentales. "Queremos estar donde la sociedad espera que estemos".