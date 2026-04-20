Director de FBI demanda a revista por acusación de alcoholismo

WASHINGTON, EU, abril 20 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- El director del FBI,

, presentó una

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contra la revista "" y su reportera Sarah Fitzpatrick tras la publicación de un artículo el viernes pasado que alega que tiene un problema con el alcohol que podría representar una amenaza para la seguridad nacional.El artículo, titulado "Eldepodría costarle el puesto", cita a más de veinte fuentes anónimas que expresan preocupación por la "evidente embriaguez y el absentismo laboral" de Patel, circunstancias que han "generado alarma entre funcionarios del FBI y del Departamento de Justicia".Según "", el FBI a menudo ha tenido quematutinas "debido a supor la noche", y Patel "frecuentemente está, por lo que no se pueden tomar decisiones urgentes necesarias en algunas investigaciones"."El artículo es una mentira", declaró Patel. "Se les proporcionó lade la publicación, pero aun así optaron por", añadió.La demanda alega que, si bien "" tiene la libertad de criticar a la cúpula del FBI, la revista "" al publicar un artículo "repleto dey manifiestamente inventadas, diseñado para destruir la reputación del editor jefe y forzar su dimisión".Laexigeen concepto de