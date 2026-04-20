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Director de FBI demanda a revista por acusación de alcoholismo

Funcionarios del FBI y Justicia expresaron preocupación por el comportamiento atribuido a Patel.

Por El Universal

Abril 20, 2026 12:50 p.m.
A
Director de FBI demanda a revista por acusación de alcoholismo

WASHINGTON, EU, abril 20 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- El director del FBI,

Kash Patel
, presentó una demanda por difamación

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contra la revista "The Atlantic" y su reportera Sarah Fitzpatrick tras la publicación de un artículo el viernes pasado que alega que tiene un problema con el alcohol que podría representar una amenaza para la seguridad nacional.
El artículo, titulado "El comportamiento excéntrico de Kash Patel podría costarle el puesto", cita a más de veinte fuentes anónimas que expresan preocupación por la "evidente embriaguez y el absentismo laboral" de Patel, circunstancias que han "generado alarma entre funcionarios del FBI y del Departamento de Justicia".
Según "The Atlantic", el FBI a menudo ha tenido que reprogramar reuniones matutinas "debido a su consumo excesivo de alcohol por la noche", y Patel "frecuentemente está ausente o ilocalizable, por lo que no se pueden tomar decisiones urgentes necesarias en algunas investigaciones".
"El artículo es una mentira", declaró Patel. "Se les proporcionó la verdad antes de la publicación, pero aun así optaron por publicar falsedades", añadió.
La demanda alega que, si bien "The Atlantic" tiene la libertad de criticar a la cúpula del FBI, la revista "cruzó la línea legal" al publicar un artículo "repleto de acusaciones falsas y manifiestamente inventadas, diseñado para destruir la reputación del editor jefe y forzar su dimisión".
La demanda judicial exige 250 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.

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