"Dólares de cocaína" se quedan en México y otros países, asegura Petro

SAN JOSÉ, Costa Rica, diciembre 18 (EL UNIVERSAL).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sugirió que la acelerada devaluación del peso colombiano de 2020 a 2022 se debió a que "los dólares de la cocaína" dejaron de entrar a ese país y se quedaron en México, Estados Unidos, Honduras y Europa, y alertó que los nuevos dueños del negocio internacional del narcotráfico son "multinacionales" de mexicanos, estadounidenses, hondureños, uruguayos y argentinos con redes en China.

En un mensaje ante la primera asamblea de organizaciones cocaleras del Catatumbo, en el nororiental departamento (estado) colombiano de Norte de Santander, Petro describió que hay "un cambio estructural en el mercado mundial de la cocaína", una droga de la que Colombia es su principal y mayor productor global.

"Cambiaron los dueños del narcotráfico, porque no son colombianos, porque son multinacionales. Son ya organismos absolutamente poderosos ante los cuales un Pablo Escobar palidecería (porque) allí hay norteamericanos de ojos azules y hay mexicanos, hay hondureños, hay uruguayos, hay argentinos, propietarios de los negocios", agregó.

El mandatario se refirió al mafioso colombiano que, desde mediados de la década de 1970, irrumpió paulatinamente en la producción y el comercio exterior de la cocaína y fundó el Cártel de Medellín para convertirse en el último cuarto del siglo XX en el más importante y peligroso narcotraficante del mundo.

Escobar cayó abatido en 1993 en un choque con la policía colombiana.

El mensaje del gobernante se registró el viernes anterior en una visita al Catatumbo, zona fronteriza con Venezuela y uno de los principales focos de siembra de hoja de coca, materia prima de la cocaína, y de elaboración de esa droga.

En una labor ejecutada especialmente por los cárteles del narcotráfico más relevantes de México-Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG)-, emisarios mexicanos incursionaron a áreas como el Catatumbo para controlar la cadena criminal con los campesinos colombianos: sembrar y recolectar la hoja de coca y comprarla para producir la cocaína en laboratorios clandestinos y traficar la droga a los grandes mercados de consumo de Estados Unidos y Europa, vía América del Sur, Centroamérica y México.

Autoridades militares y policiales de Colombia confirmaron en 2018 que detectaron, al menos desde 2014, la presencia de mafiosos mexicanos encubiertos como turistas en sitios colombianos sin interés turístico y con la misión de coordinar toda la red criminal y las tareas paralelas de blanqueo o "lavado" de dinero ganado en las operaciones ilícitas.

En este panorama, Petro prosiguió las negociaciones con los campesinos para lograr que, de manera progresiva, se involucren en mecanismos socioeconómicos y agropecuarios y consigan transitar de cultivos y actividades ilegales a las legales.

---¿Por qué cayó el peso colombiano?

El mandatario, cuyo cuatrienio se inició el 7 de agosto anterior, advirtió en la cita con los cocaleros que "quizás ya el campesino (colombiano) no es importante, porque ellos (los grandes dueños) ya siembran como cualquier gran terrateniente propietario de plantaciones, sus propias plantaciones de hoja de coca".

"Si esa estructura viene cambiando, si el dinero no llega a Colombia ya: ¿Alguien se ha preguntado por qué se cayó el peso colombiano?", destacó, en alusión a un acuciante escenario económico sobre la moneda de ese país al devaluarse aceleradamente de enero de 2020 a diciembre de 2022.

La moneda colombiana pasó de cotizarse a 3 mil 272 pesos por dólar al primero de enero de 2020 a 4 mil 850 pesos por dólar a este domingo, según cifras oficiales.

"El peso colombiano tuvo que caerse porque ya no entran dólares en la misma cantidad que antes. ¿Y de dónde venían los dólares que entraban a Colombia? ¿De los del petróleo? Si. ¿De los del carbón? Si. Pero también eran los de la cocaína", narró el mandatario, al aludir a productos esenciales de las exportaciones colombianas como cruciales generadores de divisas.

"Si el peso colombiano se cayó evidencia una realidad económica y es que los dólares de la cocaína ya no están entrando en Colombia. Se quedan en el camino. Se quedan en Wall Street New York, y en México, y en Tegucigalpa, y en Madrid, y en Bruselas, y en Luxemburgo y etcétera, etcétera, etcétera", aseveró.

Según el presidente, y bajo este contexto, también fueron modificadas las líneas de ingreso de dinero a la economía colombiana.

"Y es que esos capitales (de origen ilegal) ya no se mueven en una avioneta, en un barril que traía y que de pronto se caía por allí y todo el mundo a buscar a ver dónde estaba la caleta, sino que ahora se mueven en las grandes avenidas del sistema financiero mundial que llegan a China", puntualizó.

Luego de entrar a China, "se vuelven mercancías baratas que entran a nuestro país por los puertos con la ayuda del funcionario público que van quebrando nuestras confecciones y nuestra industria porque la cocaína se vuelve dinero", planteó.

En este contexto, urgió a "sacar al campesinado de una economía que ya no va a dar más de lo que dio. Pasar a otras épocas, a otras eras".

Petro está involucrado en una gestión para modificar el entarimado general, interno y externo, del conflicto del narcotráfico y frente a la guerra contra las drogas que EU lanzó en junio de 1971.

Al asumir su cargo el 7 de agosto anterior, recalcó que "es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado, que ha dejado un millón de latinoamericanos asesinados, durante estos 40 años, y que deja 70 mil norteamericanos muertos por sobredosis cada año".

Petro se convirtió en el primer presidente izquierdista en la historia de Colombia al ganar la presidencia este año en dos rondas electorales —29 de mayo y 19 de junio— tras captar el voto de descontento popular con los partidos y los líderes tradicionales.