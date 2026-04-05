TEHERÁN, Irán (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump lanzó el domingo un nuevo mensaje, plagado de groserías, en que amenaza con intensificar los ataques contra Irán y su infraestructura si no abre el estrecho de Ormuz antes del martes, luego que fuerzas de Estados Unidos rescataron a un aviador herido cuya aeronave, derribada por Irán, cayó tras las líneas enemigas.

Donald Trump amenaza con ataques si Irán no abre estrecho de Ormuz

Un Irán desafiante atacó objetivos de infraestructura en países árabes vecinos del Golfo y amenazó con restringir otra vía marítima muy utilizada en la región, el estrecho de Bab el-Mandeb frente a la península arábiga.

En una publicación en redes sociales, Trump prometió atacar plantas eléctricas y puentes de Irán y dijo que el país estará "viviendo en el infierno" si el estrecho de Ormuz, crucial para el comercio global, no se abre. Terminó su publicación con "Alabado sea Alá".

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Trump ha emitido plazos similares antes, pero los ha extendido cuando mediadores han anunciado avances hacia el fin de la guerra, que ha cobrado miles de vidas, sacudido los mercados globales y disparado los precios del combustible en poco más de cinco semanas.

"Parece que Trump se ha convertido en un fenómeno que ni los iraníes ni los estadounidenses pueden analizar plenamente", dijo el ministro de Cultura de Irán, Sayed Reza Salihi-Amiri, a periodistas visitantes de The Associated Press en una entrevista en Teherán, y añadió que el presidente estadounidense "cambia constantemente entre posturas contradictorias".

Ambas partes han amenazado y atacado objetivos civiles como campos petroleros y plantas desalinizadoras críticas para el agua potable. En una publicación en redes sociales, la misión de Irán ante la ONU calificó la amenaza de Trump como "clara evidencia de intención de cometer crímenes de guerra".

El mando militar conjunto de Irán advirtió que intensificará los ataques de represalia contra infraestructura petrolera y civil regional si Estados Unidos e Israel atacan esos objetivos allí, según la televisora estatal.

Las leyes de los conflictos armados permiten ataques contra infraestructura civil sólo si la ventaja militar supera el daño civil, explican expertos legales. Se considera un umbral alto, y causar sufrimiento excesivo a civiles puede constituir un crimen de guerra.

Rescate de aviador estadounidense en territorio iraní genera tensión en la región

Una intensa búsqueda siguió a la caída del avión F-15E Strike Eagle el viernes, cuando Irán también prometía una recompensa para cualquiera que entregara al "piloto enemigo". Hasta donde se sabe, fue la primera aeronave estadounidense derribada en territorio iraní desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra al atacar a Irán el 28 de febrero.

Trump reveló que el miembro del servicio estaba "gravemente herido y es realmente valiente" y fue rescatado "desde lo profundo de las montañas" en una operación que involucró decenas de aeronaves armadas. Añadió que un segundo tripulante fue rescatado "a plena luz del día" a las pocas horas del desplome.

Un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos dijo que antes de localizar al segundo aviador, la CIA difundió dentro de Irán que fuerzas estadounidenses lo habían encontrado y lo estaban trasladando, confundiendo a las autoridades iraníes. El funcionario habló bajo condición de anonimato para comentar detalles que aún no se han hecho públicos.

Irán también derribó otro avión militar de Estados Unidos el viernes, lo que mostró los peligros persistentes de la campaña de bombardeos y la capacidad de un ejército iraní debilitado para seguir contraatacando. De momento se desconoce el estado de la tripulación de la aeronave de ataque A-10 y el punto exacto dónde se estrelló.

La televisora estatal iraní emitió el domingo un video que mostraba lo que afirmó eran partes de aeronaves estadounidenses —un avión de transporte y dos helicópteros— derribadas por fuerzas iraníes durante la operación de rescate.

Sin embargo, un funcionario regional de inteligencia al tanto de la misión dijo a The Associated Press que el ejército de Estados Unidos hizo estallar dos aviones de transporte debido a una falla técnica y usó aeronaves adicionales para completar el rescate. El funcionario habló bajo condición de anonimato para comentar la misión encubierta.

Posteriormente, el mando militar conjunto de Irán dijo que Estados Unidos bombardeó sus propias aeronaves para "evitar la vergüenza del presidente Trump".

Dos helicópteros Black Hawk fueron impactados durante el rescate, pero navegaron hacia espacio aéreo seguro, según una persona familiarizada con la situación que habló bajo condición de anonimato para comentar información delicada.

Irán ataca infraestructura y objetivos económicos en Estados del Golfo

La próxima fecha límite de Trump se centra en la creciente alarma por el control de Irán sobre el estrecho de Ormuz, crucial para los envíos de petróleo y gas del golfo Pérsico, así como para suministros humanitarios. Algunos barcos han pagado a Irán por el paso.

Seyyed Mohammad Mehdi Tabatabaei, un portavoz de la presidencia iraní, dijo en redes sociales que el estrecho puede reabrirse sólo si algunos ingresos de tránsito compensan a Irán por los daños de la guerra.

Un alto asesor iraní, Ali Akbar Velayati, advirtió en redes sociales que Teherán también podría interrumpir el comercio en el Bab el-Mandeb, un cuello de botella clave hacia y desde el mar Rojo.

Los esfuerzos diplomáticos continuaron. La cancillería de Omán indicó que viceministros de Relaciones Exteriores y expertos de Irán y Omán se reunieron para discutir propuestas para garantizar un "tránsito fluido" por el estrecho.

Egipto informó que el canciller Badr Abdelatty había hablado con el enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, así como con sus homólogos turco y paquistaní. Rusia afirmó que Araghchi también habló con el ministro de Relaciones Exteriores ruso Serguéi Lavrov.

Baréin instó al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar sobre su propuesta con lenguaje que autoriza una acción defensiva para garantizar el paso seguro por el estrecho.

En los Emiratos Árabes Unidos, las autoridades informaron que cuatro personas —un nepalí y tres paquistaníes— resultaron heridas en incendios provocados por los restos de la interceptación de un proyectil iraní en el puerto de Khor Fakkan, y que los restos interceptados causaron incendios en una planta petroquímica en Ruwais, lo que obligó a paralizar las operaciones.

En Kuwait, un ataque con drones iraníes causó daños considerables a plantas eléctricas y una planta petroquímica. También dejó fuera de servicio una desalinizadora de agua, según el Ministerio de Electricidad.

En Baréin, la agencia oficial de noticias del reino reportó que un ataque con drones provocó un incendio en una instalación de almacenamiento de la compañía nacional de petróleo y en una planta petroquímica estatal.

En Israel, las autoridades de rescate informaron que buscaban a tres personas en la ciudad de Haifa, al norte del país, tras el impacto contra un edificio de apartamentos. Aún no se sabe con certeza qué fue lo que lo impactó.

Por otro lado, más de 1.900 personas han muerto en Irán desde que comenzó la guerra.

En Líbano, cuyo Ministerio de Salud dijo que un ataque israelí sin previo aviso mató a cuatro personas en Beirut, han muerto más de 1.400 personas y más de 1 millón de personas han sido desplazadas. Allí han muerto 11 soldados israelíes mientras atacaban a milicianos de Hezbollah respaldados por Irán.

En los Estados árabes del Golfo y en la Cisjordania ocupada, han muerto más de dos docenas de personas, en Israel se ha informado de 19 fallecidos y han muerto 13 miembros del servicio de Estados Unidos.