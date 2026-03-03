Donald Trump amenaza con cortar comercio a España por bases militares

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump amenazó el martes con poner fin al comercio con España, aludiendo a la falta de apoyo ante los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y a la resistencia del país ibérico a aumentar su gasto en la OTAN.

Donald Trump amenaza comercio con España por bases militares

"Vamos a cortar todo el comercio con España", declaró el mandatario a los periodistas durante una reunión en el Despacho Oval con el canciller alemán Friedrich Merz. "No queremos tener nada que ver con España".

Los comentarios de Trump se produjeron un día después de que el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, afirmara que su país no permitiría que Estados Unidos utilizara las bases del sur del país en ataques que no estuvieran amparados por la Carta de las Naciones Unidas. El funcionario señaló que las bases militares que opera conjuntamente con Estados Unidos no se utilizaron en el ataque del fin de semana contra Irán.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Trump dijo que, pese a la negativa de España, "podríamos usar su base si queremos. Podríamos simplemente volar y usarla. Nadie nos va a decir que no la usemos, pero no tenemos por qué hacerlo".

No se sabe cómo Trump cortaría el comercio con España, dado que al país ibérico está bajo el paraguas de la Unión Europea. La UE negocia acuerdos comerciales en nombre de los 27 países miembros.

"Si la administración norteamericana quiere revisarla deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos", manifestó el martes un portavoz de la oficina del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, refiriéndose a la relación comercial entre ambos países.

Reacción de la Unión Europea y España ante amenazas comerciales

La UE dijo esperar que el gobierno de Trump respete el acuerdo comercial alcanzado con el bloque de 27 naciones en Escocia el año pasado, tras meses de incertidumbre económica por la ofensiva arancelaria del mandatario.

"La Comisión siempre se asegurará de que los intereses de la Unión Europea estén plenamente protegidos", dijo el portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill.

Este es el ejemplo más reciente en el que el mandatario estadounidense recurre a la amenaza de aranceles o embargos comerciales como castigo, y se produjo después de una decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos que anuló los aranceles globales de gran alcance de Trump. Aunque el máximo tribunal dijo que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional no autoriza al presidente a imponer unilateralmente aranceles generalizados, Trump sostiene ahora que el tribunal le permite, en su lugar, imponer embargos a gran escala a otros países que él elija.

Trump también volvió a quejarse el martes de la decisión de España de retirarse del objetivo de la OTAN, que consiste en destinar el 5% al gasto en defensa. En ese momento, Madrid dijo que podía alcanzar sus capacidades militares gastando el 2,1% de su PIB, una medida que Trump criticó duramente y a la que también respondió con amenazas arancelarias.

España, dijo Trump, es "el único país de la OTAN que no está de acuerdo en aumentar al 5%" el gasto en la alianza. "No creo que hayan aceptado subir a nada. Querían mantenerlo en el 2% y no pagan el 2%".

Merz señaló que Trump tenía razón y afirmó: "Estamos tratando de convencerlos de que esto forma parte de nuestra seguridad común, de que todos tenemos que cumplir con esto".

España defendió su posición el martes, al señalar que es "es un miembro clave de la OTAN, que cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada a la defensa del territorio europeo", indicó el portavoz de la oficina de Sánchez.

Durante la reunión en el Despacho Oval, Trump le preguntó al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, cuál es su opinión sobre la autoridad del presidente para imponer un embargo.

Bessent dijo: "Estoy de acuerdo en que la Corte Suprema reafirmó su capacidad para implementar un embargo". Añadió que el Representante de Comercio de Estados Unidos y el Departamento de Comercio "iniciarán investigaciones y avanzaremos con ellas".

Un representante del Departamento del Tesoro de Estados Unidos no respondió a una solicitud de comentarios adicionales enviada por The Associated Press.

Sánchez ha sido crítico con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, al calificarlos de intervención militar injustificable y peligrosa. Su gobierno ha exigido una desescalada inmediata y diálogo, y también ha condenado los ataques de Irán en toda la región.

"España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente estupenda. Tienen gente estupenda, pero no tienen un gran liderazgo", afirmó Trump.

La postura de España sobre el uso de bases de Estados Unidos en su territorio marca el más reciente episodio de tensión en su relación con el gobierno de Trump. En el régimen de Sánchez, el último gran líder progresista de Europa, España también fue un crítico abierto de la guerra de Israel en Gaza.