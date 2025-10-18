Donald Trump conmuta la sentencia del excongresista George Santos

NUEVA YORK (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes que conmutó la sentencia del excongresista George Santos, quien debía cumplir más de siete años en una prisión federal tras declararse culpable de cargos de fraude y robo de identidad.

Joseph Murray, uno de los abogados de Santos, dijo a The Associated Press el viernes por la noche que el exlegislador fue liberado de la Institución Correccional Federal en Fairton, Nueva Jersey, alrededor de las 11 de la noche y fue recibido por su familia fuera del centro.

El exrepresentante fue sentenciado en abril después de admitir el año pasado que engañó a donantes y robó las identidades de 11 personas —incluidos algunos de sus familiares— para hacer donaciones a su campaña.

El 25 de julio se presentó en el centro de Fairton y entró a un módulo de baja seguridad con menos de 50 reclusos.

"George Santos era algo así como un 'sinvergüenza', pero hay muchos sinvergüenzas en nuestro país que no se ven obligados a cumplir siete años de prisión", escribió Trump en redes sociales, añadiendo que "acababa de firmar una conmutación, liberando a George Santos de prisión, DE FORMA INMEDIATA".

"¡Buena suerte George, que tengas una gran vida!", dijo Trump.

La cuenta de Santos en X, que ha estado activa durante sus aproximadamente 84 días en prisión, publicó una captura de pantalla del mensaje de Trump en Truth Social el viernes.

Durante su tiempo en prisión, Santos ha escrito de forma regular para un periódico local en Long Island, The South Shore Press, quejándose principalmente de las condiciones en el centro.

En su última carta, publicada el 13 de octubre, se dirigió directamente al mandatario y habló de su lealtad a su agenda y al Partido Republicano.

"Señor, apelo a su sentido de justicia y humanidad, las mismas cualidades que han inspirado a millones de estadounidenses a creer en usted", escribió. "Le pido humildemente que considere el dolor y las dificultades inusuales de este entorno y me brinde la oportunidad de regresar con mi familia, mis amigos y mi comunidad".

El indulto a Santos es el último acto de clemencia de alto perfil de Trump hacia expolíticos republicanos desde que regresó a la Casa Blanca en enero.

A finales de mayo, hizo lo mismo con el excongresista federal Michael Grimm, quien en 2014 se declaró culpable de declarar menos salarios e ingresos de los reales en un restaurante que dirigía en Manhattan. También indultó al exgobernador de Connecticut John Rowland, cuya prometedora carrera política se vio truncada por un escándalo de corrupción y dos condenas a prisión federal.

Pero en el caso de Santos, Trump recompensa a una figura que ha suscitado desprecio dentro del propio Partido Republicano.

Tras convertirse en el primer republicano abiertamente homosexual elegido para el Congreso en 2022, ocupó su escaño menos de un año tras revelarse que se había inventado gran parte de su biografía.

Durante la campaña, Santos había afirmado ser un exitoso consultor empresarial con credenciales de Wall Street y una considerable cartera inmobiliaria. Pero cuando se analizó su currículum, admitió que nunca se había graduado de Baruch College, ni había destacado como jugador en el equipo de voleibol de la universidad de Manhattan, como había afirmado. Tampoco había trabajado en Citigroup ni en Goldman Sachs.

Ni siquiera era judío. Santos insistió en que se refería a que era "algo judío" porque la familia de su madre tenía ascendencia judía, aunque él se había criado como católico.

En realidad, el entonces joven de 34 años tenía problemas económicos e incluso se enfrentaba al desahucio.

En 2023 fue acusado de robar a donantes y a su campaña, de cobrar de forma fraudulenta prestaciones por desempleo y de mentir al Congreso sobre su riqueza.

En cuestión de meses, fue expulsado de la Cámara de Representantes, con 105 republicanos votando con los demócratas para convertir a Santos en el sexto miembro en la historia de la cámara baja en ser destituido por sus pares.

Se declaró culpable cuando estaba a punto de ser juzgado.

Aún así, una destacada excompañera en la Cámara, Marjorie Taylor Greene, instó a la Casa Blanca a conmutar la sentencia de Santos alegando, en una carta enviada pocos días después de su ingreso en prisión, que el castigo era "una gran injusticia" y el resultado de la desmesura judicial.

Greene fue una de las que celebró el anuncio el viernes. Por su parte, Nick LaLota, un congresista republicano que representa a parte de Long Island y ha sido muy crítico con Santos, dijo en una publicación en redes sociales que Santos "no solo mintió" y que sus delitos "merecen más que una sentencia de tres meses".

"Debería dedicar el resto de su vida a mostrar arrepentimiento y a indemnizar a aquellos a quienes perjudicó", escribió LaLota.

El indulto a Santos parece anular no solo su condena de prisión, sino también cualquier "futura multa, indemnización, libertad condicional, libertad supervisada u otras condiciones", según una copia de la orden de Trump publicada en X por Ed Martin, el abogado de indultos del Departamento de Justicia.

Como parte de su declaración de culpabilidad, Santos había aceptado pagar una indemnización de 373.750 dólares y una multa de 205.003 dólares.

Al explicar sus motivos para conceder el perdón al excongresista, Trump apuntó que las mentiras que Santos contó sobre su vida no eran peores que las declaraciones engañosas que el senador estadounidense Richard Blumenthal —demócrata y crítico habitual de su gobierno— había hecho sobre su historial militar.

Blumenthal se disculpó hace 15 años por insinuar que sirvió en Vietnam, cuando estaba en la Reserva de la Marina en el país durante la guerra.

"Esto es mucho peor que lo que hizo George Santos, y al menos Santos tuvo el Coraje, la Convicción y la Inteligencia para VOTAR SIEMPRE A LOS REPUBLICANOS", escribió el presidente.

El propio Trump fue condenado en un tribunal de Nueva York el año pasado en un caso relacionado con pagos para silenciar a testigos. El mandatario ridiculizó el caso y señaló que formaba parte de una caza de brujas con motivaciones políticas.