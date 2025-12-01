Donald Trump da ultimátum a Nicolás Maduro por crisis política en Venezuela

NUEVA YORK, EU., diciembre 1 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Estados Unidos ha dado un ultimátum al presidente venezolano, Nicolás Maduro: Washington le ha ofrecido un salvoconducto para abandonar el país, junto con su esposa, su hijo y sus aliados, siempre que salga del país de inmediato y permita el retorno a la democracia.

El "Miami Herald" informa, citando fuentes que afirman que la llamada telefónica entre Donald Trump y Maduro fue un último recurso para evitar un ataque estadounidense.

La reunión no prosperó: la solicitud de Maduro de una amnistía general y de mantener el control de las fuerzas armadas, como ocurrió en Nicaragua en 1991, fue rechazada. El presidente venezolano, por su parte, ha rechazado la solicitud estadounidense de salir inmediatamente del país.