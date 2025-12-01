logo pulso
ARMONÍA ENTRE "LOS APÓSTOLES"

ARMONÍA ENTRE “LOS APÓSTOLES”

ARMONÍA ENTRE “LOS APÓSTOLES”

ENTUSIASMO EN UN CÁLIDO ENCUENTRO

Por Maru Bustos PULSO

Diciembre 01, 2025 03:00 a.m.
Entre el dinámico grupos de amigos  “Los Apóstoles” comparten sus proyectos y anhelos.

A ellos, que tienen más de 25 años reuniéndose, les identifica su pasión por la vida y por lo que emprenden cada día.

En esta ocasión, correspondió al licenciado Manuel González Carrillo ser anfitrión, por lo que, con esposa Magdalena González Vega, recibieron en su casa del Campestre a la selecta concurrencia.

A la celebración, que resultó plena de alegría, asistieron como invitados Cristina Canovas de Garfias, Arturo González Courtade, Santiago Maza Moheno, Carlos Ruiz Noyola y al Gustavo Iván Robledo “gallito”.

Así, en medio de una agradable atmósfera, fortalecieron lazos de afecto que les identifican.

Con el entusiasmo y optimismo que poseen, intercambiaron algunos de los planes a realizar en los próximos meses.

Charlaron algunas de sus anécdotas de la temporada y disfrutaron un estupendo ambiente hasta ya entrada la noche. Eso sí, ¡vaya que la pasaron bien!

