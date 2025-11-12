Donald Trump defiende visas H-1B en entrevista con Fox News

NUEVA YORK, EU., noviembre 12 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El presidente Donald Trump defendió las visas H-1B durante una entrevista, argumentando que a veces se necesita mano de obra extranjera porque los trabajadores estadounidenses no tienen "ciertos talentos".

Trump hizo los comentarios durante una entrevista con Fox News cuando se le preguntó si su administración priorizaría las costosas visas que permiten a los trabajadores calificados del extranjero trabajar temporalmente en los Estados Unidos.

En la entrevista con la presentadora de Fox News, Laura Ingraham, Trump respondió que los Estados Unidos tienen que "traer talento".

Ingraham lo presionó señalando que Estados Unidos "tiene mucha gente con talento".

Trump agregó: "No, no tienes, no tienes ciertos talentos. Y tienes que hacerlo, la gente tiene que aprender".

Trump ha promocionado asegurar inversiones del extranjero, incluidas las que impulsarían las industrias del automóvil y la inteligencia artificial. Pero sugirió en la entrevista que algunos trabajadores estadounidenses podrían no estar mejor preparados para varias fases de producción.

"No puedes sacar a la gente de un desempleo y decir: 'Te voy a poner en una fábrica'", dijo Trump.

"No puedes simplemente decir que un país va a invertir 10 mil millones de dólares para construir una planta, y va a sacar a las personas de una línea de desempleo que no han trabajado en cinco años, y van a empezar a hacer sus misiles. No funciona tan bien", agregó.

Los comentarios de Trump que reconocen el papel desempeñado por los inmigrantes en el crecimiento económico y la innovación contradicen algunos de sus mensajes durante la represión de la inmigración de su administración. Las redadas impulsadas por el gobierno han hecho la vida más difícil para muchos inmigrantes que se encuentran legalmente en los Estados Unidos.

Vivek Ramaswamy, un candidato presidencial republicano de 2024 al que Trump ha respaldado para gobernador de Ohio, fue fuertemente criticado por escribir en una publicación en las redes sociales en diciembre que la cultura estadounidense "veneraba la mediocridad por encima de la excelencia", y que "una cultura que celebra a la reina del baile de graduación sobre el campeón de la olimpiada de matemáticas, no producirá los mejores ingenieros".

El aliado de Trump, Elon Musk, defendió en ese momento a las empresas tecnológicas que reclutaban "los mejores talentos dondequiera que estén" para que puedan ser los mejores.

Los comentarios de Ramaswamy y Musk fueron recibidos con duras críticas de algunos aliados de Trump que abogaban por un enfoque de línea dura para la inmigración en todos los ámbitos, y revelaron un punto de tensión entre los aliados del presidente en el Capitolio y los ejecutivos en Silicon Valley.