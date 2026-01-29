Donald Trump demanda al IRS y Departamento del Tesoro por filtración de información fiscal

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump interpuso el jueves una demanda por 10.000 millones de dólares contra el Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) y el Departamento del Tesoro, acusando a las agencias federales de no haber evitado la filtración de la información fiscal del mandatario a la prensa.

La demanda, presentada en un tribunal federal de Florida, también menciona a Eric Trump, Donald Trump Jr. y la organización Trump como demandantes.

El excontratista del IRS Charles Edward Littlejohn —quien trabajaba para Booz Allen Hamilton, una empresa de tecnología de defensa y seguridad nacional— fue sentenciado en 2024 a cinco años en prisión después de declararse culpable de filtrar a la prensa la información fiscal de Trump y otras personas.

Littlejohn entregó datos a The New York Times y ProPublica entre 2018 y 2020. Según la fiscalía, las filtraciones "no tenían precedentes en la historia del IRS".

La demanda de Trump afirma que las filtraciones de Littlejohn a las organizaciones noticiosas "causaron daño reputacional y financiero a los demandantes y afectaron negativamente el apoyo de los votantes al presidente Trump durante las elecciones presidenciales de 2020".

La denuncia se produce después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció esta semana que había rescindido sus contratos con Booz Allen Hamilton, después de que Littlejohn fue acusado y posteriormente encarcelado por filtrar información fiscal sobre miles de las personas más ricas del país, incluido el presidente.

De momento no hubo representante del Departamento del Tesoro ni del IRS que estuvieran disponibles para comentar sobre la demanda.