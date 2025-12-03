Donald Trump firma orden ejecutiva para revertir normas de eficiencia de combustible y emisiones

Washington, 3 dic (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva para revertir los requisitos de eficiencia de combustible y emisiones para vehículos nuevos, aprobados por el expresidente Joe Biden para promover las ventas de vehículos eléctricos en el marco de la lucha contra el cambio climático.

Al recortar estas normas, el mandatario busca impulsar de nuevo los vehículos de gasolina y frenar el avance del carro eléctrico.

"Firmé una orden ejecutiva para poner fin al injusto y costoso mandato de los vehículos eléctricos. Las onerosas regulaciones de Biden contribuyeron a que el precio de los carros se disparara más de un 25 % y subieron un 18% en un año. Hoy, damos un paso más para acabar con esta nueva estafa ecológica", aseguró el mandatario desde el Despacho Oval.

Según la Casa Blanca esta medida supondrá un ahorro total de 109.000 millones de dólares para las familias estadounidenses en los próximos cinco años y podrán ahorrar cerca de 1.000 dólares de media por cada coche nuevo comprado.

"Tenemos más gasolina que cualquier otro país, con diferencia, y la gente quiere carros de gasolina", afirmó Trump junto a los consejeros delegados de Ford y Stellantis, Jim Farley y Antonio Filosa.

El presidente explicó que el sector automovilístico lleva meses pidiendo que se derogara la norma de emisiones: "La gente de Ford venía a verme todo el tiempo y me decían: 'Por favor, nos está matando, está disparando los costes'".

La propuesta reducirá significativamente los requisitos de ahorro de combustible, que establecen las distancias que deben recorrer los vehículos nuevos con un galón de gasolina.

Esta decisión supone un duro golpe para los esfuerzos de la anterior Administración para luchar contra el cambio climático y aviva el enfrentamiento con los estado demócratas que han tomado medidas para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha desmantelado casi toda la agenda climática de Biden y ha reforzado a los combustibles fósiles. EFE

