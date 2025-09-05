Donald Trump firma orden para cambiar el nombre del Pentágono

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que renombra al Pentágono como "Departamento de la Guerra". "Esto es algo en lo que hemos pensado mucho", dijo Trump, y agregó: "Hemos estado hablando de ello durante meses".

"Creo que es un nombre mucho más apropiado, sobre todo considerando la situación actual del mundo", dijo Trump. "Tenemos el mejor equipo del mundo".

Pete Hegseth, quien a partir de ahora será conocido como secretario de Guerra, señaló que desde que Estados Unidos cambió el nombre en 1947, "no hemos ganado una guerra importante desde entonces".

Hegseth dijo que la medida busca "restaurar el espíritu guerrero" y que el departamento luchará "con decisión" y no en "guerras interminables".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Eso llevó a Trump a culpar a su actitud políticamente demasiado correcta y "consciente" en el pasado por la falta de mayor éxito militar de Estados Unidos.