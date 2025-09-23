Donald Trump ofrece ayuda económica a Argentina en reunión con Javier Milei

BUENOS AIRES (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump recibió el martes en Nueva York a su par argentino Javier Milei con el fin de brindarle la asistencia necesaria para mitigar la volatilidad cambiaria y financiera que ha aquejado en los últimos días al país sudamericano poniendo en riesgo su capacidad de pago de deuda.

El encuentro tuvo lugar en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en medio de la expectativa de los mercados por saber cómo se materializará la ayuda económica que el gobierno estadounidense se mostró dispuesto a ofrecer la víspera a Milei, un ultraliberal que desde que llegó al poder en 2023 se ha erigido en el mayor aliado de Estados Unidos en la región.

Antes del encuentro, el mandatario estadounidense publicó en su cuenta en la red Truth Social que Milei "ha devuelto la estabilidad a la economía argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto. Hemos tenido una excelente relación con Argentina, que se ha convertido en un aliado sólido gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países puedan continuar su increíble camino de éxito".

A la cita acudieron el secretario del Tesoro Scott Bessent, el secretario de Estado Marco Rubio, el ministro de Economía argentino Luis Caputo y la secretaria general de la Presidencia de Argentina Karina Milei, hermana y mano derecha del mandatario.

"Vamos a ayudarles, no creo que necesiten un rescate" financiero, dijo Trump a los periodistas unas horas antes del encuentro y añadió que "Scott (Bessent) está trabajando con el gobierno argentino para que puedan obtener una deuda favorable y todo lo necesario para que Argentina vuelva a ser grande".

Besset afirmó la víspera que su país está dispuesto a hacer "lo que sea necesario" para apoyar a Argentina en medio de las turbulencias que desató la derrota electoral del partido de Milei en las elecciones legislativas le la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre.

"Todas las opciones de estabilización están sobre la mesa", dijo en Bessent en X. La ayuda podría traducirse en "líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses".

Milei agradeció en X a Trump "su gran amistad y este gesto extraordinario", al repostear los elogios del mandatario estadounidense. En su mensaje, Trump aseveró que el argentino tiene su "completo y total respaldo para la reelección como presidente" en 2027.

En tanto, el ministro Caputo señaló a periodistas que durante el encuentro se habló de una cifra específica de ayuda que no precisó. Tampoco dijo cuándo el Tesoro estadounidense hará el anuncio al respecto.

La asistencia a Argentina generó cuestionamientos internos en Estados Unidos. La opositora senadora demócrata Elizabeth Warren pidió al Tesoro explicaciones en momentos en que los estadounidenses "tienen dificultades para pagar la compra, el alquiler, las facturas de la tarjeta de crédito".

En contraste, el respaldo de Trump contribuyó a que los mercados operaran con mayor tranquilidad.

La devaluación del peso respecto al dólar se desaceleró y la divisa cotizó a 1.385 pesos por unidad respecto de los 1.515 pesos con que cerró el viernes marcando un récord. Los bonos argentinos recortaron sus pérdidas y el riesgo país se ubicó en torno a los 1.000 puntos, cuando la semana pasada había superado los 1.500.

También tuvo un buen impacto la decisión del gobierno de eliminar hasta el 31 de octubre los impuestos a las exportaciones de granos y carnes avícolas y bovinas para que mejoren los ingresos por exportaciones y la llegada de dólares a las reservas del Banco Central.

Poco después de la bilateral Trum-Milei, el Banco Mundial anunció un desembolso de 4.000 millones de dólares en apoyo a la Argentina para proyectos de minería y minerales críticos, turismo, energía y financiamiento para pequeñas y medianas empresas.

El oxígeno de Estados Unidos llega en el peor momento de la gestión de Milei, cuando enfrenta crecientes adversidades políticas y económicas.

Argentina se enfrenta actualmente a un estancamiento económico que podría convertirse en una recesión. La devaluación del peso, provocada por la brusca subida del dólar en los últimos días, podría recalentar la inflación, que Milei logró desacelerar. En agosto fue del 1,9%.

Aunque el gobierno asegura que en el Banco Central hay suficientes reservas para hacer frente a los pagos de la deuda, en las últimas dos semanas los mercados lo pusieron en duda. Según la Consultora 1816, Argentina tiene que cancelar 34.200 millones de dólares en los próximos dos años, sin contar los pagos a organismos internacionales.

El Banco Central se vio obligado la semana pasada a vender más de 1.000 millones de dólares para bajar el valor de esa divisa en el mercado de cambios.

Las turbulencias se dispararon luego de que los mercados consideraron que el triunfo de peronismo en las legislativas de Buenos Aires —el mayor distrito electoral— podría dar alas a esa fuerza de centroizquierda y principal de la oposición para los comicios que renovarán el Congreso el 26 de octubre, acotando así el alcance del programa de ajuste del oficialismo, hoy en minoría en ambas cámaras.