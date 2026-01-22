Donald Trump presenta Junta de Paz en Foro Económico Mundial

DAVOS, Suiza (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el jueves su Junta de Paz para encabezar los esfuerzos de mantenimiento del alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás, insistiendo en que "todos quieren formar parte" de este organismo que, en sus palabras, podría llegar a rivalizar con Naciones Unidas, a pesar de que muchos aliados de Washington han optado por no participar.

En un discurso en el Foro Económico Mundial, Trump trató de impulsar su proyecto para trazar el futuro de la Franja de Gaza, devastada por la guerra, que esta semana ha quedado eclipsado primero por sus amenazas de hacerse con el control de Groenlandia, y luego por una dramática renuncia a la propuesta.

"Esto no es para Estados Unidos, es para el mundo", afirmó Trump. "Creo que podemos extenderlo a otras cosas a medida que tengamos éxito en Gaza".

El acto contó con la presencia de Ali Shaath, jefe de un futuro gobierno tecnocrático en Gaza, quien anunció que el cruce fronterizo de Rafah se abrirá en ambas direcciones la próxima semana. Sin embargo, Israel no confirmó esta información y solo dijo que estudiaría el asunto la próxima semana.

El lado gazatí del cruce, que corre entre el enclave y Egipto, está actualmente bajo control militar israelí. Shaath, un ingeniero y exfuncionario de la Autoridad Palestina de Gaza, supervisa el comité palestino que gobernará el territorio bajo supervisión estadounidense.

La nueva junta de paz se concibió inicialmente como un pequeño grupo de líderes mundiales que supervisarían el alto el fuego, pero se ha transformado en algo mucho más ambicioso, y el escepticismo sobre su composición y mandato ha llevado a algunos países normalmente cercanos a Washington a rechazarlo.

Trump intentó que las ausencias no arruinaran su fiesta de presentación y señaló que 59 naciones se habían sumado ya a su iniciativa, aunque solo asistieron al evento jefes de estado, altos diplomáticos y otros funcionarios de 19 países más Estados Unidos. Dijo al grupo, conformado por funcionarios de países como Azerbaiyán, Paraguay o Hungría, que "Ustedes son las personas más poderosas del mundo".

Trump ha mencionado que la junta podría reemplazar algunas de las funciones de Naciones Unidas, llegando incluso a dejarla obsoleta. Pero se mostró más conciliador en sus declaraciones al margen del foro que se celebra en los Alpes suizos.

"Lo haremos en conjunto con Naciones Unidas", indicó el republicano, a pesar de haber denigrado al organismo porque, según él, no hizo lo suficiente para calmar algunos conflictos alrededor del mundo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que algunos líderes de países han apuntado que estudian unirse, pero necesitan la aprobación de sus parlamentos.

¿Por qué algunos países no participan?

Sin embargo, quedan grandes incógnitas por resolver sobre cómo será finalmente la Junta.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, indicó que el Kremlin sigue consultando con sus "socios estratégicos" antes de decidir comprometerse. El mandatario tiene previsto recibir el jueves al presidente palestino, Mahmud Abás, para sostener conversaciones en Moscú.

Otros han planteado preguntas acerca de por qué Putin y otros líderes autoritarios han sido invitados a unirse. La secretaria de Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, dijo que su país no tiene previsto acudir a la ceremonia "porque se trata de un acuerdo legal que plantea cuestiones mucho más amplias".

"Y también nos preocupa que el presidente Putin sea parte de algo que habla de paz, cuando aún no hemos visto señales de parte de Putin de que habrá un compromiso con la paz en Ucrania", manifestó en declaraciones a la BBC.

Noruega y Suecia revelaron que no participarán, después de que lo hiciera Francia. Las autoridades francesas subrayaron que, aunque apoyan el plan de paz para Gaza, les preocupa que la junta pudiera buscar reemplazar a la ONU como el principal foro para la resolución de conflictos.

Canadá, Ucrania, China y el brazo ejecutivo de la Unión Europea tampoco han indicado aún su respuesta a la invitación de Trump. Que el líder estadounidense haya cancelado los elevados aranceles con los que amenazó por el tema de Groenlandia podría aliviar la reticencia de algunos aliados, pero la cuestión está aún lejos de resolverse.

El Kremlin dijo el jueves que Putin planea analizar su propuesta de dar 1.000 millones de dólares a la Junta de Paz y usarlos para propósitos humanitarios durante sus conversaciones con Abás, si Rusia puede usar esos activos que Estados Unidos había bloqueado previamente.

Otros expresan reservas

La idea de la Junta de Paz se expuso por primera vez en el plan de alto el fuego de 20 puntos de Trump para Gaza, e incluso fue respaldada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Pero un diplomático árabe en una capital europea dijo que los gobiernos de Oriente Medio coordinaron su respuesta a la invitación de Trump para unirse a la junta y que fue diseñada para limitar la aceptación al plan de Gaza según lo establecido por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Hablando bajo condición de anonimato para discutir el asunto con más libertad, el diplomático dijo que la aceptación anunciada es "preliminar" y que la carta presentada por la administración estadounidense contradice en algunas partes la misión de Naciones Unidas. El diplomático también dijo que es poco probable que otras potencias importantes apoyen la junta en su forma actual.

Meses después del inicio del alto el fuego, más de dos millones de palestinos en Gaza continúan sufriendo la crisis humanitaria desatada por más de dos años de guerra. Y la violencia continúa, aunque no al mismo nivel que antes del acuerdo de octubre y de la liberación de los rehenes.

La clave para que la tregua en Gaza continúe es el desarme de Hamás, algo a lo que el grupo insurgente que controla el enclave desde 2007 se ha negado y que Israel considera no negociable. Trump repitió el jueves sus frecuentes advertencias de que el grupo tendrá que desarmarse o enfrentar graves consecuencias.

Dijo también que la guerra en Gaza "realmente está llegando a su fin", al tiempo que admitía que "tenemos pequeños incendios que apagaremos. Pero son pequeños" y que antes habían sido "gigantes, gigantes, incendios masivos".

Irán como telón de fondo

El impulso de Trump por la paz se produce también después de que este mes amenazara con una acción militar contra Irán por su violenta represión a algunas de las mayores protestas callejeras en años, que causó miles de fallecidos.

Por el momento, el líder estadounidense ha señalado que no llevará a cabo nuevos ataques contra la República Islámica después de que, según dijo, recibió garantías de que el gobierno no llevaría a cabo las ejecuciones planeadas de más de 800 manifestantes.

Pero Trump también alegó que su postura hacia Teherán —incluyendo los ataques a las instalaciones nucleares iraníes en junio del año pasado — fue crucial para la consolidación del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.

Zelenskyy anuncia diálogos en los que participarían Washington, Moscú y Kiev

Trump también habló a puerta cerrada durante cerca de una hora con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, y calificó el diálogo como "muy bueno" sin mencionar avances importantes. Se espera que el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el yerno del mandatario, Jared Kushner, viajen a Moscú para sostener conversaciones destinadas a poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, que ya ha durado casi cuatro años.

Más tarde, Zelenskyy habló en el foro de Davos y dijo que habría dos días de reuniones trilaterales en las que participarían Ucrania y Rusia en Emiratos Árabes Unidos a partir del viernes, después de las conversaciones de Estados Unidos en Moscú.

"Los rusos tienen que estar listos para hacer concesiones porque, ya saben, todos tienen que estar listos, no solo Ucrania, y esto es importante para nosotros", dijo Zelenskyy .