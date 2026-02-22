Donald Trump propone enviar buque hospital a Groenlandia: rechazo oficial

El presidente estadounidense Donald Trump dijo que desplegaría un buque hospital en Groenlandia, alegando que muchas personas allí están enfermas y no reciben atención, aunque ambos buques hospital de la Marina de Estados Unidos están actualmente atracados en un astillero en Alabama.

Respuesta de líderes de Dinamarca y Groenlandia

El anuncio de Trump llevó el domingo a los líderes de Dinamarca y Groenlandia a salir en defensa de su sistema de salud, y fue el punto más reciente de fricción con el líder estadounidense, que ha hablado con frecuencia de apoderarse del vasto territorio ártico.

"Es un no, gracias, desde aquí", dijo el primer ministro grenlandés Jens-Frederik Nielsen.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La publicación de Trump en redes sociales sobre un buque hospital se produjo después de que el ejército danés dijera que las fuerzas del contingente ártico de las Fuerzas Armadas de Dinamarca evacuaron el sábado a un tripulante de un submarino de Estados Unidos frente a la costa de Groenlandia para que recibiera tratamiento médico urgente.

Evacuación médica y estado de los buques hospital

El Mando Conjunto Ártico Danés indicó en su página de Facebook que el tripulante fue evacuado el sábado a unas 7 millas náuticas (8 millas; 13 kilómetros) de Nuuk —la capital del vasto territorio ártico cubierto de hielo— y trasladado a un hospital de la ciudad. El tripulante fue rescatado por un helicóptero danés Seahawk desplegado en un buque de inspección.

En una publicación en su plataforma Truth Social el sábado por la noche, Trump se refirió a su enviado especial para Groenlandia y dijo: "Trabajando con el fantástico gobernador de Luisiana, Jeff Landry, vamos a enviar un gran barco hospital a Groenlandia para atender a las muchas personas que están enfermas y a las que no se está atendiendo allí. ¡¡¡Ya va en camino!!!".

Nielsen dijo que no era necesario.

"Tenemos un sistema sanitario público donde el tratamiento es gratuito para los ciudadanos. Esa es una elección deliberada —y una parte fundamental de nuestra sociedad", dijo Nielsen. "Así no funciona en Estados Unidos, donde cuesta dinero ver a un médico".

Añadió, con una nota de exasperación, que Groenlandia siempre está abierta al diálogo y la cooperación. "Pero, por favor, hablen con nosotros en lugar de simplemente hacer declaraciones más o menos aleatorias en redes sociales", señaló.

En declaraciones a la radiodifusora pública DR, el ministro de Defensa danés Troels Lund Poulsen dijo que las autoridades danesas no habían sido informadas de que el buque estadounidense estuviera en camino.

El Pentágono remitió las preguntas sobre el estado de los dos buques hospital de la Marina, el USNS Mercy y el USNS Comfort, a la Casa Blanca. La Casa Blanca no respondió de inmediato a repetidas solicitudes de más información.

Ambos buques están actualmente en un astillero en Mobile, Alabama, según publicaciones en redes sociales del astillero, que también difundió fotos de ellos uno al lado del otro.

Cuando se le preguntó sobre el estado de los buques y la publicación del presidente, la Marina remitió las preguntas a la Casa Blanca.

Estados Unidos y Dinamarca, aliados de la OTAN, tenían lazos bilaterales tradicionalmente sólidos desde la Segunda Guerra Mundial que se han visto sometidos a una fuerte tensión en los últimos meses, a medida que Trump intensificó sus comentarios sobre una posible captura estadounidense de la isla ártica, rica en minerales y ubicada en un punto estratégico.

Frederiksen defendió el domingo el sistema de salud de Dinamarca y escribió en Facebook que estaba "feliz de vivir en un país donde hay acceso gratuito e igualitario a la salud para todos. Donde no son los seguros y la riqueza los que determinan si recibes el tratamiento adecuado".

"En Groenlandia tienen el mismo enfoque", afirmó, antes de añadir: "Feliz domingo a todos", junto a un emoji de una cara sonrojada y sonriente.

Aaja Chemnitz, una de las dos políticas groenlandesas en el Parlamento danés, escribió en Facebook: "Donald Trump quiere enviar un buque hospital mal mantenido a Groenlandia. Parece bastante desesperado y no contribuye al fortalecimiento permanente y sostenible del sistema sanitario que necesitamos".

"Otro día. Otra noticia loca", escribió, junto a un emoji de una cara sonriente.