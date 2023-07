Dos niñas puertorriqueñas sorprenden con un proyecto para reutilizar el sargazo

San Juan, 22 jul (EFE).- Las puertorriqueñas Amaia Molina y Luna Aponte, de 13 y 12 años respectivamente, son las autoras de un proyecto para dar uso al sargazo que se acumula en ciertas épocas en las playas de la isla, lo que les ha valido el reconocimiento "Agente de Cambio" en los Premios Juventud 2023.

La vigésima edición de los galardones de la cadena Univision, celebrada esta semana, premió este proyecto en equipo que busca frenar el impacto del cambio climático.

"Queremos que el mundo sea más consciente con el medioambiente", afirmaron en entrevista con EFE Molina y Aponte, sobre su proyecto de concreto ecoamigable: "The Use of Coffee and Sargasum to make friendly concrete", que presentaron en la feria científica de su escuela.

Ambas, oriundas de Guaynabo y San Juan, en Puerto Rico, explicaron que su trabajo consiste en crear materiales de construcción con arena y sargazo y que la idea la desarrollaron porque estaban "tratando de ver algo para ayudar al medioambiente".

"En septiembre empezamos a recoger todo el sargazo y después lo mezclamos con el cemento y el agua, lo dejamos secar por 10 días y después fuimos a probar la resistencia", precisó Luna.

Su labor las llevó a exponer incluso en la feria nacional en Texas y describieron esta experiencia como "muy chévere" porque tuvieron la oportunidad de asistir a un evento internacional.

Luna detalló que su madre es bióloga marina y siempre le ha interesado cuidar el medioambiente.

"A mí siempre me ha interesado mucho, siempre he sabido mucho sobre el sargazo y el medioambiente porque yo soy voluntaria en muchos sitios, igual que Amaia, que ayuda a limpiar las playas, siempre estamos haciendo cosas por el medioambiente", indicó.

La región del Caribe planteó en junio pasado la necesidad de que los máximos organismos internacionales ofrezcan su apoyo frente a la crisis del sargazo, ante las previsiones de que 70 millones de toneladas de estas algas lleguen este año a la zona con los consiguientes daños a la economía y el medioambiente.

La cantante colombiana Shakira también recibió el reconocimiento "Agente de Cambio" en los Premios Juventud por su extensa labor en transformar comunidades desde hace 23 años a través de su Fundación Pies Descalzos.

En esta edición, también recibieron este galardón la cantante cubano-estadounidense Camila Cabello y Emmanuel Estuardo, un estudiante de 20 años de origen mexicano-guatemalteco por su trabajo en una comunidad de Los Ángeles donde imparte clases de música a los niños.

Durante los últimos seis años, Premios Juventud se ha comprometido a destacar a los agentes de cambio, tanto artistas como jóvenes latinos que usan su plataforma para el bien común.