Economía mundial, sacudida por Ormuz

Teherán, Irán.- El control de Irán sobre el estrecho de Ormuz ha sacudido la economía mundial, provocando un aumento de los precios del combustible que se ha extendido a otros sectores con efectos más allá del Oriente Medio. También ha dejado varados en el golfo Pérsico a miles de marineros y cientos de barcos.

Irán tomó el control de facto de esta vía marítima crucial después de que Estados Unidos e Israel lo atacaron el 28 de febrero. Semanas de intensos bombardeos y un bloqueo naval estadounidense impuesto el mes pasado no han logrado aflojar su control.

Irán afirma que reabrirá el estrecho hasta que se termine la guerra y se levante el bloqueo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca concesiones más amplias, incluida la reversión del controvertido programa nuclear de Irán.

Un vistazo al estrecho en cifras:

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kilómetros (21 millas)

Este es el ancho del estrecho de Ormuz, que se curva como un codo, en su punto más angosto entre Irán y Omán. Los barcos siguen carriles estrechos para navegar a salvo por aguas poco profundas, lo que lo convierte aún más en un cuello de botella.

Antes de la guerra, por el estrecho de Ormuz solía fluir cada día una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo, además de grandes suministros de gas natural, fertilizantes y otros productos derivados del petróleo.

La cantidad de barcos que atravesaban el estrecho cada día antes de que comenzara la guerra, incluidos petroleros y buques de carga, según la firma de investigación Lloyd´s List Intelligence.

La cantidad de barcos que se cree que han pasado por el estrecho desde el inicio de las hostilidades hasta el 4 de mayo, según Lloyd´s List Intelligence. Se cree que muchos transportaban petróleo iraní. En tiempos normales, se estima que entre 6.500 y 8.450 barcos habrían transitado el estrecho durante el mismo período.

El aumento del precio promedio de la gasolina en Estados Unidos desde que comenzó la guerra. El precio promedio de un galón era de 4,56 dólares el jueves, según la organización automotriz AAA. El cierre del estrecho de Ormuz prácticamente ha duplicado el costo del combustible de aviación.

millones de personas podrían sufrir hambre, en su mayoría en Asia y África, si el estrecho no se abre pronto, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

El bloqueo de los envíos de combustible y fertilizantes podría pronto dejar el precio de los alimentos y otras necesidades fuera del alcance de quienes ya se encuentran en una situación precaria, indicó la agencia.

La cantidad de marineros que han muerto desde que comenzó la guerra con Irán, según la Organización Marítima Internacional de la ONU (OMI).

La cantidad de barcos que han sido atacados, según la OMI.

La cantidad de embarcaciones, de 87 países, que actualmente están varadas en el golfo Pérsico, según el ejército de Estados Unidos.

Los marineros varados en esos barcos, del sur y el sureste de Asia.