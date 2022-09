Economía y derechos humanos, los temas en reunión México-Alemania

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en la reunión que sostuvo este martes por la tarde con su homólogo de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, trató temas de economía, comercio, derechos humanos, justicia y paz.

En su cuenta de Twitter, el jefe del Ejecutivo federal calificó "como muy importante" este encuentro en Palacio Nacional con el mandatario alemán, su esposa Elke Büdenbender y acompañantes del sector público y privado.

"México es maravilloso: presidente de Alemania". Al finalizar su encuentro con el presidente López Obrador y al salir de Palacio Nacional, Frank-WalterSteinmeier, caminó, resguardado por una docena de elementos de seguridad, al restaurante "La casa de las sirenas", ubicado en la calle de Guatemala, ubicado a unos pasos del Templo Mayor.

"Do you like Mexico?", se le preguntó en su camino.

"Yeah, is wonderful (Sí, es maravilloso)", respondió.

